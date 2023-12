El estado de salud de Joaquín Torres, el famoso arquitecto ingresado en el hospital tras un grave accidente

Madrid se despertó este lunes con un grave accidente. Joaquín Torres se dirigía a su casa situada en el Barrio de Salamanca en moto, en la madrileña calle Alcántara, y un vehículo salió de un garaje y le "arrolló sin mirar", tal y como ha confesado el famoso arquitecto en un vídeo que ha subido desde el hospital Gregorio Marañón en el que se encuentra ingresado. El último parte del sevillano indica que tiene rota la pelvis y uno de los antebrazos, además de lesiones en hígado y pulmones. Ha sido un momento de pánico, pero, por suerte, lo puede contar.

"Hoy os enseño mi particular sala de despieces", comienza su narración el marido de Raúl Prieto, que ha hecho de esta noticia, así como de su diagnóstico, un llamamiento a todos los motoristas: "Los motoristas en Madrid somos transparentes. Me he jurado que será la última vez que coja una moto. Ha sido un accidente muy farragoso que ha podido ir a mayores". Si hace este vídeo, asegura, es para "concienciar de que las motos en Madrid son tremendamente peligrosas aun yendo con los cuatro sentidos", así como lamentaba no poder acudir a sus próximos compromisos.

De la boda al accidente

No ha sido una buena temporada para Joaquín Torres. El arquitecto se encuentra muy pendiente de su familia, que no pasa por el mejor momento de salud. Él tampoco ha pasado por un momento personal sencillo. Siempre cariñoso y empático con los suyos, el arquitecto incluso renunciaba a su luna de miel para no tener que viajar demasiado lejos durante tantos días. El arquitecto terminaba su colaboración con el programa 'Espejo Público' tras un malentendido por un reportaje. Lo hacía de forma fulminante y pese a haberse convertido en uno de los colaboradores estrella del espacio.

Ha sido ahora cuando se ha visto forzado a parar. Un grave accidente con un vehículo ha hecho que el arquitecto se vea ingresado en el hospital. Por suerte, ha sido él mismo quien ha querido dar la noticia a sus seguidores. Toca recuperarse y volver a estar al 100%. Torres confía en el buen hacer de los médicos y en que todo va a salir bien. Cabe recordar que hace no mucho estaba disfrutando de su mejor momento tras la boda con el exdirector de 'Sálvame' que congregó a la plana mayor de la televisión.

Operación la próxima semana

Tras seis años de un discreto noviazgo, Joaquín Torres y Raúl Prieto se aventuraban en una nueva etapa como pareja: el matrimonio. Un enlace por todo lo alto que celebraron rodeados de sus seres queridos más cercanos y, como no podía ser de otra manera, con los hijos del arquitecto como testigos. Unos hijos que aceptaron desde el primer momento la sexualidad de su padre, tal y como contaron en el 'sí, quiero' de su progenitor, aunque para el profesional de la construcción fuera uno de los momentos más difíciles de su vida.

Además, el propio Torres ha adelantado que le operarán la semana que viene en una intervención que durará más de cinco horas. "Los hospitales públicos en España no los valoramos lo suficiente", termina diciendo, entre agradecimientos al doctor y al equipo que le tratará en quirófano. También dio agradecimientos a toda una comunidad que le arropa en estos duros momentos: "Intentaré poco a poco ir comunicándome por aquí. Sabéis que sois y siempre habéis sido un apoyo fundamental para mí y nuestro estudio".