Esperanza Aguirre cumple 69 años sin querer mirar al 2020

El 2020 no ha sido un año bueno para nadie, pero en especial para Esperanza Aguirre, quien ha tenido que vivir las consecuencias de la pandemia de la Covid en sus propias carnes y que esto le ha hecho estar muy preocupada por cómo superaría junto con su marido esta delicada situación que le ha deparado la vida. Fue en marzo cuando saltaba la noticia del contagio del matrimonio y siete meses más tarde, su marido, Fernando Ramírez de Haro, sufría un ictus.

Lo cierto es que 2020 no ha sido uno de los mejores años para la que fuese ministra de Educación y Cultura, pero aún así no ha perdido la sonrisa de rostro y siempre se mostrado positiva ante las diversas situaciones que le ha deparado su vida.

Y es que aunque ahora esté de manera más retirada de la política, Esperanza sigue dando de qué hablar y no se calla ante las situaciones que no le parecen justas. De hecho, no tiene miedo a la hora de criticar la gestión de Pablo Casado o de Abascal, del que si tiene que pararle los pies, lo hace y sin problema.

De esta manera, Esperanza Aguirre cumple 69 años y lo hace dejando atrás uno de los años más difíciles de su vida en los que ha tenido que hacer frente al Covid y al ictus que sufrió su marido el pasado mes de octubre.