España gasta 6 veces más en aborto que en apoyo al embarazo

España gasta 6 veces más en financiar el aborto que en ayudar a las mujeres embarazadas en situación vulnerable. Precisamente ese acompañamiento es el que brinda Red Madre desde hace más de 15 años. 8 de cada 10 mujeres atendidas siguen adelante con su embarazo cuando reciben el apoyo que necesitan. Y es según explica a COPE la voluntaria Pilar Ferris, “ninguna de las que es madre se arrepiente”.

Desde esta fundación denuncian la falta de medios para que todas las mujeres, especialmente las que están en situación precaria, puedan ser madres. Denuncian que, a menudo, a las más vulnerables se les empuje al aborto como única opción.

De hecho, y según figura en el Mapa de la Maternidad de 2021, el último elaborado por Red Madre, en España las distintas administraciones invierten más de 32 millones de euros al año en ayudas por abortar y tan solo 5,5 millones y medio en políticas públicas para las mujeres embarazadas que necesitan apoyo.

En la escucha activa, en resolver dudas y dar acompañamiento en cada etapa desde que una mujer pide ayuda y durante al menos el primer año de vida de su bebé, se dedica desde 2015 como voluntaria Pilar.

“A veces solo necesitan apoyo, otras veces están dudando si tener al bebé o no tenerlo. Nosotros le hacemos una primera entrevista y lo primero que hacemos es darles la enhorabuena. En muchos casos nadie les ha dado la enhorabuena” nos cuenta.

La mayoría prosigue con su embarazo y no se arrepiente

“Hasta la fecha, y llevo unos 8 años en Red Madre, no he conocido a ninguna madre que se haya arrepentido de haber tenido a su hijo. De las que no los han tenido sí ha habido, pero de las que han decidido seguir con el embarazo ninguna. A todas les decimos que pueden contar con nosotros, que las apoyaremos en lo haga falta. Y lo que ocurre cuando abortan es que sufren angustia y depresión. Y lo que les ofrecemos es apoyo psicológico” afirma Ferris.

Esta abogada de 44 años dedica 3 mañanas al mes a este voluntariado. Reciben formación y se organizan en grupos de 2 o 3 que acompañan siempre a las mismas mujeres: “lo mejor de esta labor es ver la cara de esas madres cuando ven la cara de su hijo y lo contentas que están y la fuerza que les dan esos niños para salir adelante a pesar de las dificultades económicas que tienen casi todas”.





La otra cara, la que más le hace sufrir a Pilar es, según explica, “cuando abortan, se te queda mal el cuerpo porque, cuando tienen dudas, la mayoría en realidad sí que quiere tener a su hijo, lo que pasa es que está en una situación muy complicada y el hecho de no haber podido ayudarla a resolver esa situación, pues te deja mal sabor de boca”.

Al menos 6 de cada 10 personas a las que atienden en Valencia son de origen extranjero. Son mujeres que están en situación precaria y con poca red familiar, en ocasiones, acuden porque están completamente solas. Normalmente, tienen entre 20 y 30 años, aunque, en este momento, también acompañan a 3 menores y a una mujer de 40 años.

Alejandra: de no tenerlo previsto a convertirse en una madraza

Hace 2 años Alejandra llamo a la puerta de esta organización como han hecho ya más de 250.000 mujeres embarazadas. En su caso, nunca se planteó abortar, pero tampoco tenía intención de tener un hijo cuando se quedó esperando a los 31 años, porque su situación económica y la de su marido aún no era, según nos cuenta, lo suficientemente sólida como para ser padres.

“Sí que nos asustamos porque nos encontramos de repente los dos solos con el embarazo y con nuestra familia lejos y nos daba miedo, pero lo que hicimos es organizarnos y pedir los apoyos que nos faltaban y para adelante porque en nuestra opinión la vida de un bebé es siempre motivo de celebración” explica a COPE Alejandra que vive en Valencia junto a su marido también venezolano.

Y así fue como nació Max, a punto de cumplir 2 años y motivo de felicidad para Alejandra y Simón. Trabajan los dos y viven con algo más de 1.400 euros mensuales que esperan poder aumentar cuando su hijo vaya a la guardería en septiembre. Van más justos que antes de que naciera, pero consideran que merece la pena.

“Hasta que no tienes un hijo, no puedes saber lo que se siente. En mi caso afloró totalmente ese instinto maternal y me encanta ser madre. Me gusta estar con él, criarlo, es algo increíble. Y lo mismo digo del embarazo, qué maravilla ser mujer y poder vivir todo el proceso y generar esa conexión incluso antes que el bebé nazca, es un privilegio que los hombres no tienen” explica a COPE Alejandra.

Para ella, “ser madre te da como un superpoder, sientes que puedes hacer cualquier cosa para que tu peque esté bien”.

59.000 mujeres como Alejandra recibieron apoyo de Red Madre en 2021. Sin embargo, y según recalcan desde la Fundación, la sociedad civil no alcanza a cubrir todas las necesidades y es fundamental la iniciativa de las Administraciones Públicas para llevar a cabo políticas eficaces y justas que promuevan el cuidado de la maternidad con carácter universal.

Y todo porque, según subrayan, España está a la cola de Europa en este tipo de apoyos. Ocupamos el puesto 25 de 31 con una inversión en políticas familiares del 1,3 por ciento del PIB, frente al 2,3 por ciento de media de la Unión Europea. De hecho, en nuestro país la ayuda media que recibe una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad es de 13 euros.

En paralelo, abortan 1 de cada 5 embarazadas. España tiene además una de las mayores tasas de abortos por cada 1000 nacimientos. En nuestro país, 276 embarazos terminan en aborto, más del doble que en Alemania (130).