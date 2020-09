Un epidemiólogo español en Harvard habla alto y claro contra la gestión de la pandemia: "Problemas serios"

Uno de los principales focos activos en nuestro país es Madrid. La capital de España durante las últimas jornadas está presentando datos propios de la primera oleada, algo que ha preocupado y mucho a los expertos en la materia. La vuelta al cole y la nueva normalidad parecen haber sido dos factores que han intervenido en esto.

En este sentido, muchos han señalado cuáles pueden ser los factores que llevan a que Madrid esté en tales circunstancias, pero este viernes un experto ha arrojado luz científica a los hechos y ha querido dejar claro cuál es la actual situación de la capital.

En esto se basan sus palabras

Para ello ha utilizado una base científica y lo ha comparado con el caso de Nueva York. El encargado ha sido Miguel Hernán, epidemiólogo de la Universidad de Harvard, quien ha explicado a través de en un hilo de Twitter por qué Nueva York ha conseguido controlar la pandemia de coronavirus mientras que Madrid está sufriendo un importante aumento de los contagios en las últimas semanas.

Para él la principal clave está en las "respuestas significativamente diferentes en términos de rastreo de contactos, número de pruebas y velocidad de reapertura” que unos y otros han dado, ya que Nueva York ha conseguido mantener la presión hospitalaria controlada y los casos no han ido a más. Por eso, su conclusión ha sido clara: en Madrid sí se avecinan problemas y, además, serios.

1/

Look at the shape of these curves.



New York and Madrid had similar epidemics until they spectacularly diverged.



In March, both cities were caught by surprise and shut down because of #COVID19.



In September, the situation is under control in NY and alarming in Madrid.



Why? pic.twitter.com/VF0BCl0xyt — Miguel Hernán (@_MiguelHernan) September 11, 2020

4/

We could argue that number of new #COVID19 cases isn't the best metric for the severity of the #SARSCOV2 epidemic. Perhaps most cases are asymptomatic or mildly symptomatic?



Let's then look at hospital occupation. No problem in New York. Serious trouble brewing in Madrid.

�� pic.twitter.com/PjS9wRZHq0 — Miguel Hernán (@_MiguelHernan) September 11, 2020

Ha recibido críticas porque muchas personas han considerado que una y otra ciudad no se pueden comparar, pero más allá de la realidad, su opinión dice que sí se puede comparar porque ambas ciudades tienen poblaciones densas en un mismo territorio.

JASON SZENES / EFE

6/

CONTACT TRACING

New York state aimed at 30 contact tracers per 100,000 people before reopening. Minimum.



That translates into 6000 contract tracers in New York and 2000 in Madrid.



Madrid had about 200 contact tracers in July (maybe 700 now). An order of magnitude difference. — Miguel Hernán (@_MiguelHernan) September 11, 2020

También te puede interesar

¿Cuántos colegios hay en los distritos y municipios de Madrid más afectados por el coronavirus?

Cierra una clase completa del colegio Sagrado Corazón de Madrid por el positivo de una de sus alumnas