Un enfermo de cáncer terminal consigue jugar a su videojuego favorito antes de morir

Las redes sociales han vuelto a obrar un pequeño milagro. Chris Taylor, un joven canadiense de 21 años enfermo de cáncer terminal, ha conseguido jugar a la última edición de su videojuego favorito, 'Smash Bros', gracias al apoyo que ha recibido en las redes sociales.

'Smash Bros. Ultimate' llegará a los mercados el próximo siete de diciembre, una fecha "muy lejana para alguien que ya no puede salir de la cama", tuiteó Taylor. El joven padece osteosarcoma, un tipo raro de cáncer de huesos. Decidió no continuar con el tratamiento el pasado julio, después de someterse a seis rondas de tratamiento sin mejora aparente y tras descubrir que la enfermedad estaba en fase terminal, tal y como él mismo relató en Twitter.

"Sé que es infantil desesperarse por un videojuego, pero 'Smash Bros' significa mucho para mí y cuando veo la buena pinta que tiene 'Ultimate', se me parte el corazón", admitió el 'gamer' canadiense.

"Siento estar triste durante la temporada de bombo publicitario, pero escuchar noticias sobre Smash Bros y DMC5 está empezando a resultar doloroso y me recuerda que no estaré aquí para jugar a estos juegos que he estado esperando durante años sólo porque, por culpa del azar, voy a morir lentamente tan pronto como son anunciados", añadió Taylor.

Some pics from me, local Benjamin, and Zach playing



Thanks so much guys, this means so much to me pic.twitter.com/raxPu7QJp9