El enfado del alcalde de Alicante por estas palabras de una concejala de Unidas Podemos sobre el machismo

El final de julio ha estado marcado por una ola de calor que está impactando a todo el país, con temperaturas que alcanzan los 40 grados incluso en el Norte del país. Con más de medio país en plena oleada de calor, la primera del verano, muchos prefieren estar en casa, en la sombra y a poder ser con el aire acondicionado.

Los que tienen la suerte de poder contar con aire acondicionado son unos privilegiados y para muchos sus hogares son un buen punto de encuentro con amigos, que siempre prefieren estar en un sitio fresco que en el calor. Lo mismo ocurre con las piscinas, que este año sus ventas se han visto disparadas, ya que muchos españoles se han quedado sin vacaciones por culpa del coronavirus.

Un esfuerzo personal

No sabemos si el alcalde del PP en el Ayuntamiento de Alicanteva a tener este año la suerte de ir a casa de una concejala de Podemos con la que comparte lugar de trabajo. Ambos han visto el parón veraniego interrumpido para hacer frente a todos los brotes de coronavirus que estamos viendo, en un esfuerzo personal pocas veces visto entre la clase política de primer nivel. Tanto, que con el calor y la mascarilla, también ha sido objeto de polémica.

El Ayuntamiento ha decidido celebrar una sesión donde se debatía sobre la igualdad, pero se ha visto interrumpido por una queja ha tenido la concelaja de la formación morada en el municipio. Ha acusado al alcalde y a la administración de ser micromachistas por un gesto que ha dejado a los allí presentes boquiabiertos.

Los hechos

La concejala ha interrumpido el pleno para denunciar que los que estaban centrados a su alrededor estaban pasando mucho frío, algo normal, más que el resto, en un intento fallido para pedir que bajen la temperatura. El caos ha venido cuando, acto después, la concejala ha explicado que eso era un claro micromachismo. "Estamos congeladas de frío y esto también es micromachismo", ha dicho en medio de todos sus compañeros.

Concejala de Podemos en Alicante: “Estamos congeladas de frío y esto también es micromachismo”



Barcala, alcalde (PP): “Supongo que es una broma”



Concejala de Podemos: “No”



Madre mía... pic.twitter.com/dzcBY9NcIR — Hugo Manchón (@hugomanchon) July 30, 2020

Las reacciones no han tardado en llegar y el alcalde, visiblemente molesto, le ha lanzado esta serie de acusaciones que hacen entrever que este año uno no irá a casa del otro después de salir del pleno. Al principio, el alcalde popular ha creído sencillamente que era una broma, pero cuando la concejala ha insistido en que no, ha dicho lo siguiente:

"Reprenderé con dureza a los conserjes por ello, ¿le parece a usted bien eso? En Internet se encuentra de todo, ese es el problema, lo cual no significa que todo lo que esté en Internet esté justificado. Y si es una broma pues diga que es una broma y nos reímos todos. Si lo está diciendo en serio tendré que reprender duramente a los conserjes. A ver si nos dejamos de tanto discurso extraño y raro y parafernalias raritas para terminar diciendo cosas que de verdad que yo creo que salvo usted no entiende nadie pero bueno en fin es céntrese por favor en el tema".

También te puede interesar

El mensaje de la feminista Lidia Falcón a Irene Montero: "Le han montado un ministerio sin haber estudiado"

El abogado de Podemos ratifica ante el juez el pago de sobresueldos irregulares y una caja B en el partido