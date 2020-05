Encontrar el bikini-bañador perfecto, las estilistas de Aitana, Amaia Salamanca, Edurne o Miriam Giovanelli, te ayudan

MADRID, 22 (CHANCE)

Si hasta hace bien nada el biquini era el rey de los estilismos veraniegos, el bañador parece que, poco a poco, ha ido ganando terreno, en las últimas temporadas, y cuenta cada vez con más adeptas. Lo cierto es que cada uno tiene sus ventajas. Mientras que el primero resulta más juvenil y práctico a la hora de tomar el sol, el segundo se presenta como la opción más cómoda para nadar y ofrece una visión estilizada de la figura. La lista de pros y contras de ambos puede ser tan extensa como una quiera pero ¿cómo elegir el traje de baño perfecto?

Antonia Payeras, la estilista responsable de los looks de Aitana o Amaia Salamanca, entre muchas otras socialités, tiene claro que lo que importa es el patrón de la pieza, algo con lo que coinciden otras expertas en moda como Nirave la artífice de algunos de los estilismos más imponentes de Miriam Giovanelli o Irene Visedo para ella, "lo más importante es la comodidad con diseño. Un buen bañador debe adaptarse al cuerpo y resultar muy fácil de llevar".

Algo que a las expertas les parece tan importante como el patrón es el tejido de la prenda. "A la hora de elegir un biquini o bañador yo me fijo mucho en el material. Si el tejido es fino significa que sujeta mejor, y para mi eso es un requisito fundamental. El traje de baño ideal debe parecer una segunda piel, sea del estilo que sea", confiesa la estilista de Edurne o Ana Guerra. Victoria Nogales que tiene claro que "el punto de canalé es ceñido, lo que significa que favorece a todo tipo de figuras". Igualmente Nirave defiende invertir en materiales premium. "Es importante que el tejido sea bueno, fino pero que agarre".

Otro aspecto importante para las expertas es el color: "Si bien es cierto que siempre tengo que tener algunas opciones en estampado, casi todas mis elecciones suelen ser tonos neutros y lisos", reconoce Antonia Payeras, una perspectiva que parece ser unánime. Nirave apunta: "No me gustan los estampados, personalmente, y siempre busco un color neutro: crudos, nudes, blancos o negros". Victoria, por su parte, confiesa fijarse "mucho en si lleva detalles o no", en cuanto al color, apuesta por "los negros y blancos que quedan bien a todo el mundo".

A la eterna pregunta de si ¿Biquini o bañador?, Victoria Nogales se decanta por el segundo: "El biquini es mejor para tomar el sol pero el bañador, en mi opinión, es más elegante y más cómodo a la hora de ir al chiringuito".

Nirave, por su parte, tiene claro que prefiere el biquini: "Recomiendo las braguitas altas y tops que agarren pero que sean ligeros".

Sin embargo, para Payeras es difícil posicionarse, "depende del tipo de silueta. Al final son piezas tan pequeñas que siempre van en la bolsa de playa. Yo llevo varios para cambiarme. Como me paso todo el día con ropa de baño en vacaciones, quiero tener alternativas".

Parece que no hay duda, para las verdaderas entendidas, con independencia de si biquini o bañador, tienen claro que lo importante es un buen tejido, un tono neutro o sencillo y un buen patrón que ayude a potenciar lo que más nos gusta y a esconder, o al menos disimular, lo que menos. Lo importante es sin duda que te sientas bien con el que elijas.

