El encarecimiento del precio de la vivienda trae el auge de los trasteros de alquiler

Anabel tiene 32 años, vive de alquiler en un piso pequeño en Barcelona. El precisamente tener un espacio pequeño para residir le llevó a alquilar un trastero. Eso sí. Lo hizo en El Prat de Llobregat porque es mucho más barato que en su zona. 'Me viene superbien porque en él guardo el cambio de armario, el árbol de Navidad, un par de televisiones... Yo subo hasta el trastero incluso con mi coche'. Tiene tres metros cuadrados y por él paga 75 euros al mes. 'Tengo ropa que no tiro. Mi piso es pequeño, de 56 metros cuadrados y no me cabe'. Buscar un piso de alquiler con trastero para Anabel no es una opción. Más caro y poca oferta. 'Encarece mucho el precio. Si lo quieres con trastero tienes que pagar un alquiler de 1.000 y pico euros. Ahora pago 850. Hay pocos porque normalmente los que tienen son pisos más grandes y ya para comprar'.

Su caso no es aislado. En su entorno, nos reconoce, tiene a su hermana y a dos amigas con trasteros también alquilados. 'Mi hermana tiene una niña y sus juguetes los guarda ahí. Es super necesario'.

Audio





Anabel es solo un ejemplo de un sector que está en auge tal y como nos ha contado a COPE Maite Pacheco. Ella dirige el segundo operador más grande de toda Europa y conoce bien a fondo todo lo que rodea su alquiler y compra. 'En EEUU el sector despegó después de la II Guerra Mundial. Para que te hagas una idea allí cada habitante tiene alquilado mínimo un metro cuadrado. Aquí en España llegó en 2002. En los últimos cuatro años España está dentro de Europa en el ránking en el número 3 con más puntos de centros grandes de almacenaje. Ahora hay 600 centros abiertos en toda la geografía. Alquiler de trasteros de almacenaje. Desde 2018 a ahora hemos doblado. Hemos pasado de 300 a 600. Está muy de moda el sector. En el último año hemos abierto 70 centros incluso dentro de la pandemia'.

Audio





QUÉ ES LO QUE MÁS SE DEMANDA

Pacheco nos cuenta que en primer lugar mejor alquilar que comprar. 'Lo ve como más fácil. De él depende la estancia, los días que necesita y la flexibilidad en cuanto al tamaño. Es mucho fácil tanto a nivel particular como de empresa el decidir para cuándo necesitas el trastero y qué medidas vas a necesitar a lo largo de toda tu estancia'.

¿El precio? Varía mucho porque va unido al precio del suelo. 'Es mucho más caro dentro de una ciudad grande como Barcelona o Madrid que en una pequeña y, sobre todo, si es en una gran urbe no es el mismo el estar dentro de ella que en el extrarradio. En España el precio medio está en 23 euros el metro cuadrado'. Está, por lo tanto, en línea del caso que Anabel nos ha contado a COPE. ¿Cuales son las dimensiones más solicitadas? Maite nos dice que para un particular lo normal es uno de dos o tres metros cuadrados que se utilizan 'como desahogo del hogar. Digamos que es una extensión del mismo. Si lo que se necesita es para una reforma de la casa se alquila algo de entre seis y ocho metros'.

Audio





¿Son estos metros extra una forma de hacer frente al encarecimiento del precio de la vivienda tanto para alquilar como para comprar? 'Hay mucha más demanda en ciudades grandes con el concepto de desahogo del hogar pero no solo por parte de particulares. Hay también de empresas, de autónomos. Notarías para guardar su material...'.

Lo cierto es que los datos avalan esta demanda. Que un piso cuente hoy con un trastero es un plus que encarece y mucho el precio final en gran medida porque no todos lo tienen. De media, el 33% de las viviendas en venta disponen de este espacio. En el caso de las de alquiler se rebaja hasta un 23%.