Enantyum: Los efectos secundarios del antiinflamatorio más administrado

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) se comercializan de una manera excesiva. Muchas personas utilizan este tipo de analgésicos de manera continuada para dolores musculares, de articulaciones o de cabeza, sin tener en cuenta que su uso prolongado puede ser dañino a la larga y los efectos secundarios que estos medicamentos pueden causar. También ayudan a bajar la temperatura corporal en caso de fiebre.

El enantyum (dexketoprofeno), al igual que el ibuprofeno o el paracetamol, es uno de los más utilizados por los adultos (no se receta para niños ni adolescentes porque no se ha estudiado su seguridad y eficacia). A pesar de ser menos dañinos que los antiinflamatorios esteroideos o los corticoides, siguen provocando ciertos efectos secundarios negativos para el organismo de las personas. Por ello, los médicos recomiendan un uso moderado y solo en los momentos realmente necesarios.

Está comprobado que, a la larga, las personas pueden desarrollar patologías cardiovasculares, digestivas, hepáticas o renales como consecuencia de la excesiva administración de los AINE. Los expertos recomiendan que no se deben superar los 75 miligramos en un día (se puede tomar enantyum cada 4 o 6 horas). Aquellos individuos que tengan cualquier tipo de enfermedad previa, no se aconseja una cantidad mayor a los 50 miligramos. Además, es necesario haber ingerido alimentos antes de consumirlo, para evitar efectos dañinos en el sistema digestivo. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitariosha publicado en su página web, los casos en los que no se debe emplear este antiinflamatorio y cuáles son sus posibles efectos adversos. También recomiendan preguntar siempre previamente al doctor farmacéutico.

Casos en los que no se debe tomar dexketoprofeno

- Si tiene enfermedad inflamatoria crónica del intestino (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa).

- En caso de sufrir una insuficiencia cardiaca grave, insuficiencia renal moderada a grave o insuficiencia hepática grave.

- No se debe tomar si se encuentra en el tercer trimestre de embarazo o dando el pecho.

- Es peligroso para aquellos que sean alérgicos a dexketoprofeno o a alguno de los demás componentes de este medicamento. Así como al ácido acetilsalicílico o a otro medicamento AINE.

- Si tiene asma o ha sufrido ataques de asma, rinitis alérgica aguda (un período corto de inflamación de la mucosa de la nariz), pólipos nasales (formaciones carnosas en el interior de la nariz debido a la alergia), urticaria (erupción en la piel), angioedema (hinchazón de la cara,

ojos, labios o lengua, o dificultad para respirar) o sibilancias en el pecho tras haber tomado ácido acetilsalicílico u otros AINE.

Posibles efectos secundarios que puede causar

Aunque no todas las personas tienen riesgo de sufrir los efectos adversos, es necesario que sean conocedores de ellos por si padecen alguno, avisar a su médico y ser conscientes del nivel de gravedad de estos. Hay tres categorías entre los que se pueden dar, siendo más o menos frecuentes.

- Efectos adversos frecuentes (puede afectar hasta 1 de cada 10 personas): náuseas y/o vómitos, principalmente dolor en el cuadrante abdominal superior, diarrea o trastornos digestivos.

- Efectos adversos poco frecuentes (hasta 1 de cada 100 personas): Sensación rotatoria (vértigo), mareos, somnolencia, trastornos del sueño, nerviosismo, dolor de cabeza, palpitaciones, sofocos, gastritis, estreñimiento, sequedad de boca, flatulencia, erupción en la piel, fatiga, dolor, sensación febril y escalofríos o malestar general.

- Efectos adversos raros (1 de cada 1.000 personas): Úlcera péptica, desmayo, tensión arterial elevada, retención de líquidos e hinchazón periférica, edema de laringe, pérdida de apetito, acné, sudoración, dolor lumbar, alteraciones menstruales, alteraciones prostáticas, daño de las células hepáticas o insuficiencia renal aguda.

- Muy raros (hasta 1 de cada 10.000 personas): Reacción anafiláctica, úlceras, dificultad en la respiración, taquicardia, tensión arterial baja, inflamación de páncreas, visión borrosa, zumbidos en los oídos, problemas de riñón.