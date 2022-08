Elon Musk lanza su profecía sobre lo que va a pasar con los precios: ya lo estamos viendo

El alza de los precios y las dificultades económicas preocupan a los ciudadanos, no solo de España, puesto que el mundo, tras el covid y a la espera de que los conflictos militares no vayan a más, está pendiente de lo que pueda pasar con la economía. Es por ello por lo que, desde el mundo de la empresa, algunos de sus líderes más destacados han querido hacer su propio análisis de la situación sin olvidarse de lanzar una profecía para el futuro más próximo. En este caso, Elon Musk.

Elon Musk lanza su profecía sobre el alza de los precios

Elon Musk es uno de los multimillonarios más mediáticos del mundo. Si bien es mundialmente conocido por dirigir la empresa Tesla, dedicada principalmente a la elaboración de coches eléctricos, también destacan sus incursiones en la industria aeroespacial y su último intento de compra: Twitter. Mucho se ha hablado sobre la oferta de compra que Elon Musk presentó por la red social del pajarito azul, una operación que amenaza con terminar judicializada.

Aun así, en un encuentro con los accionistas de Tesla celebrado en Austin, capital del estado de Texas en Estados Unidos, este jueves, Musk ha asegurado que él cree que la inflación ha llegado a su punto máximo y que, en el futuro, acabará por protagonizar un descenso rápido.

De esta manera, según el multimillonario nacido en Sudáfrica, el alza de los precios ya habría llegado hasta un máximo, aliviando así a los bolsillos de tantos y tanto consumidores que cada vez que vamos al supermercado vemos cómo el precio de la cesta de la compra no para de subir.

Las profecías de Elon Musk no se quedaron allí, ya que también quiso explicar que él consideraba que en un breve período de tiempo el precio de materias primas y demás componentes para la elaboración de sus automóviles acabaría por bajar también. Evidentemente, puede haber inconvenientes en esta profecía de Musk, quien ha apuntado a que la recesión en Estados Unidos tan solo duraría 18 meses. Él mismo asumía que se trata de una especulación y que realmente nadie sabe qué puede pasar si atendemos a eventos como una escalada en el conflicto entre China y Estados Unidos por la isla de Taiwán.

El plan de Twitte para "escapar" de Elon Musk

Por su parte, Twitter rebatió este jueves los últimos argumentos del empresario Elon Musk para "escapar" del acuerdo de compra de la red social mientras sigue tensándose su batalla en un tribunal de disputas comerciales de Estados Unidos. El presidente de Twitter, Bret Taylor, compartió hoy en un mensaje de esa red social un documento de 127 páginas para responder a unos argumentos que Musk entregó recientemente de manera confidencial en el juzgado para oponerse a la demanda de la red social.

En julio, Twitter demandó a Musk en un tribunal de Delaware para forzarle a adquirir la empresa después de que este intentara anular la operación alegando que la red social no le entregó las cifras sobre cuentas falsas que él requería. El pasado viernes, el fundador de Tesla presentó una contrademanda contra Twitter que no se ha hecho pública por si la empresa exigía ocultar información sensible contenida en sus argumentos, a los que respondió hoy directamente.

Taylor dijo que los argumentos en la contrademanda de Musk "son imprecisos en cuanto a los hechos, legalmente insuficientes y comercialmente irrelevantes", y aseguró que la empresa está "esperando al juicio". "Según Musk, él -el fundador multimillonario de varias empresas, asesorado por banqueros y abogados de Wall Street- fue engañado por Twitter para firmar un acuerdo de compra de 44.000 millones de dólares", empieza el documento.

La empresa cita y rebate uno a uno más de doscientos párrafos de la contrademanda confidencial de Musk, en la que acusa a Twitter de no entregarle las cifras de cuenta falsas y manipular "métricas clave" de los usuarios activos. Twitter describe esos argumentos, que incluyen "una serie nueva de excusas", como una "historia inverosímil" creada "para escapar de un pacto de compra que Musk ya no veía atractivo" una vez que la bolsa y su patrimonio perdieron valor.

El juicio entre Twitter y Musk para resolver la disputa por la compra de la red social comenzará el 17 de octubre, a menos que ambas parten acuerden otra fecha, y durará cinco días, según las comunicaciones recientes del tribunal.