Ella Baila Sola: el exmanager señala a una de ellas como responsable de la separación

Ella Baila Sola está de actualidad. El dúo musical que conquistó a España a finales de los 90 ha vuelto a unirse veinte años después de anunciar su separación. Una decisión que han explicado en Cadena 100: "Hemos vuelto a reunirnos porque nos echábamos de menos", aseguran, "creamos un equipo mágico hace 25 años que se ha mantenido a lo largo del tiempo". Y es que, como nos han contado y han dicho la una de la otra: "No hay nadie como Marta... y no hay nadie como Marilia".

El exmanager habla sobre la ruptura de Ella Baila Sola

Aprovechando que vuelven a estar de actualidad, Gonzalo Benavides, exmanager del dúo, ha decidido saltar al foco mediático para dar su versión sobre por qué se separaron Marta y Marilia.

Benadives ha señalado a Marilia como responsable de la separación del dúo. "La que mejor imagen dio siempre fue Marilia, pero en la vida real es completamente diferente", ha asegurado en una entrevista en Vanity Fair.

"El primer día las críticas aplaudieron a Marilia", ha asegurado Benavides, haciendo referencia a las crónicas sobre el primer concierto de Ella Baila Sola en Madrid, después de que su canción 'Lo echamos a suertes' se convirtiera en un éxito nacional. "Dijeron que se movía por el escenario como una cantante de rock experimentada. Pero de Marta apenas hablaban. Así que las reuní a las dos y dije: 'Marta, tú eres el 50% de Ella Baila Sola y tienes que salir al escenario a sudar la camiseta, a que se te oiga y a que se te vea. No puedes salir ahí como una seta a tocar la guitarra sin que se te vea".

Marilia se mostró muy disgustada con este consejo de Benavides. "Se puso a gritarme: '¿Y tú por qué le tienes que decir a ella nada? ¿Si yo sudo la camiseta por qué ella tiene que ser igual?'. Pero el caso es que Marta se dio cuenta y empezó a creérselo más. Empezó a trabajar y a salir con actitud de artista, sin miedo y sin vergüenza. Pues aquello fue el principio de los problemas con Marilia. Aquello. Nada más. A los tres meses de salir el disco. Una niña que una vez le dijo a mi madre: 'Gracias por parir a Gonzalo porque si no no estaríamos aquí' y que ahora me estaba gritando: 'Aquí la artista soy yo'. No me podía creer el cambio que dio, fue impresionante", ha asegurado el antiguo manager de Ella Baila Sola.

Benavides también ha acusado a Marilia de tener celos de Marta. "Marilia se quejaba de que la compañía eligiese siempre canciones de la otra como singles, eso trajo muchos problemas. Pues por qué va a ser, porque compone mejor que tú. Yo siempre les dije que Marta componía mejor y Marilia cantaba mejor. Es un tema de ego y de pasta, la SGAE te da más dinero si has sido la autora de los singles".

Ahí empezó la competición entre las dos componentes del grupo: "Empezaron a competir por ser la más alta, la más guapa. Y el sujetador más... Yo creo que ahora no les va a ocurrir eso, son más mayores, tienen 46 o 47 años. Los egos vienen siempre por inseguridades, porque quieres proteger lo tuyo. De repente viene tu familia y te dice 'pues se te oía menos a ti' o 'a ti se te ve menos en la tele".

Llegó un punto en que la cohesión del grupo había desaparecido: "Todo por separado. Todo. Aquello fue terrible. Cada una tenía su arreglista para dirigir a los músicos y yo en medio diciendo: 'pues yo subiría un poco más la pandereta'. Pero no me hacían ni puto caso. Marta me escuchaba un poco más, Marilia nada. Un horror. Un horror. Llegó un momento en el que Marta me dijo que lo dejaba porque no podía más y me pidió que produjese su disco en solitario".

Ella Baila sola, juntas de nuevo

Marta y Marilia vuelven a reencontrarse con motivo de su 25 aniversario para revivir aquellas canciones que tanto nos hicieron bailar y disfrutar. Lo harán en una gira muy especial que comienza el 18 de julio en el Starlight y nos confiesan sus emociones: “Venimos a disfrutar la celebración de los 25 años y todo está siendo muy especial y muy emocionante. Es todo un viaje”. Además, les mandan a todos sus fans y seguidores un claro mensaje: “Gracias, la gente nos dice cosas maravillosas, ser parte de la buena noticia es un honor. Queremos mandarle un abrazo a toda la gente que se siente sola, la música nos conecta, la música es segura hay que ir a los espectáculos, dejaros arropar por la música de cualquier forma”.