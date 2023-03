Eliminar desorden e iluminar bien reduce un 26% las caídas de mayores en casa

Eliminar los peligros en el hogar, como el desorden, las escaleras sin barandilla y la mala iluminación, puede reducir el riesgo de caídas de las personas mayores en el domicilio aproximadamente una cuarta parte, según un estudio publicado hoy por el Centro Cochrane Iberoamericano (CCIb).

El CCIb está integrado, funcional y físicamente, en el Servicio de Epidemiología Clínica y Salud Pública del Hospital de Sant Pau de Barcelona.

La revisión de estudios científicos sobre las caídas de mayores en sus domicilios hecha por CCIb no ha encontrado pruebas convincentes de otras medidas para reducir las caídas, como asegurarse de que las personas mayores tengan las gafas bien graduadas, usar calzado especial o la educación para evitar las caídas.

También ha observado que el orden y la reducción de los peligros benefician más a las personas mayores con riesgo de caídas, por ejemplo, quienes han sufrido una recientemente y han sido hospitalizadas o aquellas que necesitaban ayuda para actividades cotidianas como vestirse o subir escaleras.

Según el Centro Cochrane, casi un tercio de las personas mayores de 65 años se caen cada año, la mayoría en accidentes en el hogar.

La profesora emérita de la Universidad de Sídney (Australia) y autora principal de la revisión llevada a cabo por Cochrane, Lindy Clemson, ha recordado que "las caídas son habituales en las personas mayores y pueden causar lesiones graves o incluso la muerte, pero se pueden evitar".

"En esta revisión quisimos examinar qué medidas podrían tener un mayor efecto en la reducción de caídas en las personas mayores que viven en casa", ha señalado Clemson, cuyo equipo ha analizado los resultados de 22 estudios que incluyeron datos sobre 8.463 personas mayores.

Así han descubierto que tomar medidas para reducir los peligros de caídas en el domicilio disminuye la tasa global de caídas en un 26 % y han identificado estos peligros en los tropiezos que hay en el domicilio y su entorno, por lo que recomienda ordenar el espacio y poner barandillas y bandas antideslizantes en los escalones.

Estas medidas producen un mayor efecto (un 38 % menos de caídas) en las personas con mayor riesgo de sufrirlas.

"Haber sufrido una caída o empezar a necesitar ayuda para hacer actividades cotidianas son indicadores de factores de riesgo subyacentes, como inestabilidad en los pies, deterioro del sentido de la realidad o debilidad muscular. Estos factores de riesgo les dificulta desenvolverse en el entorno y aumentan el riesgo de tropezar o resbalar en algunas situaciones", ha destacado Clemson.

"La investigación muestra que, para las personas con riesgo de caídas, ser conscientes de los peligros de caídas que existen en el domicilio y su entorno, eliminar dichos peligros y adaptarse con conductas seguras puede reducir significativamente el riesgo de caídas", según Clemson.

La profesora ha resaltado que "aunque todo el mundo puede ordenar más su entorno doméstico y debe hacer ejercicio para mantener el equilibrio y la fuerza de las extremidades inferiores, el apoyo profesional de un terapeuta ocupacional supone una intervención importante para muchas personas que viven en casa".

"Animamos a todas las personas, a medida que envejecen, a reducir el peligro de caídas con cosas sencillas, como quitar o cambiar las alfombrillas que resbalan, mejorar la iluminación de las escaleras u ordenar la casa. Parece de sentido común pero tendemos a no fijarnos en el desorden de nuestro domicilio o a no darnos cuenta de que subir escaleras como siempre supone un posible riesgo de caer, sobre todo si la movilidad o equilibrio ya no son los de antes", ha concluido la experta.