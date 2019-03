Elena Tablada felicita a su marido por Instagram y manda un mensaje muy directo a Bisbal

MADRID, 19 (CHANCE)

Elena Tablada parece que vive muy feliz a pesar de la polémica que tiene con David Bisbal. El lunes ha publicado en su perfil de Instagram una fotografía con su marido para desearle un feliz cumpleaños. Desde que David Bisbal hiciera unas duras declaraciones asegurando que la madre de su hija no protegía la intimidad de la pequeña, Elena Tablada elegía el silencio como la mejor forma de contestar a su ex. La guerra está abierta y parece que las redes sociales son la única plataforma por donde cada uno, se expresa tal y como lo siente. Además, David Bisbal ha colgado una imagen en su perfil en la que podemos ver cómo disfruta con su hija.

Elena Tablada no solo ha publicado una fotografía con su marido, sino que en el texto se puede observar como manda una indirecta a David Bisbal: "Desde que aprendí a volar libre, mis alas (muy sabias) me llevaron a ti". Parece que Elena no ha sido libre hasta el momento de conocer a su marido actual, además insinúa que lo que le hizo a llegar a Javier Ungría fueron unas alas muy sabias. El mensaje termina con una tierna felicitación por el día de su cumpleaños: "Desde entonces te celebro cada día. #Happybirthday and happy everyday to my man". Sin duda unas palabras muy cariñosas que han debido de gustar mucho a la persona que comparte su día y además, en la fotografía podemos ver lo a gusto que se sienten cuando están juntos.

David Bisbal también se ha mencionado por Instagram, y es que parece que el cantante ha pasado un fin de semana con su hija bastante entretenido. En primer plano sale él, con unas gafas y una gorra oscura, todo ello acompañado con una sonrisa. Y en segundo plano y difuminado podemos ver a su hija llevando a dos perros. El mensaje es muy claro: "¡Lo necesitaba, tiempo en familia!".

El cantante ya avisó por su perfil de Instagram hace apenas una semana que estaría al menos seis días descansando en casa con Rosanna y con la gente a la que quiere. David ha estado muy ocupado estos últimos meses y es que ya sabemos que le cuesta bastante descansar pero cuando lo hace, disfruta al máximo de los suyos para coger fuerzas y afrontar su vida laboral con la mayor de sus sonrisas.