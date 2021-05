EE. UU. apunta al laboratorio de Wuhan, como Iker Jiménez en COPE hace 7 meses: "Protocolos que se rompen"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho este miércoles que la CIA no tiene información suficiente para determinar si el origen de la COVID-19 procede de alguno de los dos escenarios que se barajan, el del contacto con un animal infectado, o el de un accidente de laboratorio. A día de hoy, ha explicado, su grupo de tres expertos "no ha llegado a una conclusión definitiva sobre esta cuestión". Así, cuenta, dos de ellos se inclinan a pensar que surgió del contacto con un animal infectado, mientras que el otro se decanta por las teorías de que salió de un laboratorio.

China ya se ha apresurado a responder estas hipótesis sobre el supuesto origen del virus y ha recriminado a EEUU. En estos términos se ha referido el Portavoz del Ministerio de Exteriores asiático a Washington: "Los expertos internacionales en una misión conjunta elogiaron la apertura y transparencia de China en numerosas ocasiones. Sin embargo, algunos de los EEUU siguen dudando de los hechos, la ciencia y el estudio cuestionable de los orígenes, y de la respuesta y siguieron clamando por una investigación adicional en China", decía. Además, añadía que "esto demuestra que a EEUU no le importa los hechos y no tiene interés en un estudio científico serio de los orígenes".





Esta última teoría, sin embargo, ya nos la adelantó el periodista Iker Jiménez en COPE. En plena pandemia, el director de 'Cuarto Milenio', aseguró en octubre de 2020 lo siguiente: “He hablado con gente del laboratorio de Wuhan y mi opinión real es que viene de un virus zoonótico, del murciélago muy particular. Pero en mi opinión también en ese laboratorio chino pasa una cosa muy rara. Hay unos protocolos que se rompen, hay un error, una vigilancia que no se hace. Un error. Alguien puede decir, ¿es un error programado?”. Un error programado, quizás. Un argumento que los expertos que asesoran al presidente estadounidense avalan y una pregunta que todavía no tiene respuesta.





LA RESPUESTA DE IKER JIMÉNEZ EN LA ENTREVISTA SE ENCUENTRA A PARTIR DEL MINUTO 9:10

ENTONCES...¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA COVID-19?









La Organización Mundial de la Salud acudió hasta el epicentro del coronavirus para tratar de conocer de qué forma surgió la covid-19. A comienzos del mes de febrero, los expertos visitaban el Instituto de Virología de Wuhan en su investigación en China para hallar el origen de la COVID-19.

Así, el equipo aterrizaba en el laboratorio que se ubica en las afueras de la ciudad y que, en su momento, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump señaló como origen del virus.

Mientras, uno de los expertos, Peter Daszak, aseguraba, en una entrevista con Sky News, que la investigación, que incomodaba a China, deja ver "nueva" y "buena" información, algo que "es muy valioso" y que comienza a "ayudar a buscar las direcciones correctas" en las pesquisas.

Asimismo, ha precisado que el equipo estaba obteniendo datos "que nadie ha visto antes" y que "realmente está llegando a alguna parte".

El director general de la Organización Mundial de la Salud, avanzó que "todas las hipótesis están sobre la mesa", tras esa visita de los expertos al epicentro del coronavirus. No obstante, el escenario más probable es que la transmisión del virus desde los murciélagos a los humanos se produjo a través de un tercer animal. La teoría de que se escapó de un laboratorio es "extremadamente improbable", según trascendió en el borrador del informe que elaboraron tras su análisis en Wuhan.

La incógnita todavía está sobre la mesa tras más de un año de pandemia. Algo, que de resolverse, nos permitiría conocer más el virus.