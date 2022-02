Cambiar de provincia para cubrir una baja de pocos días: la realidad de los profesores interinos con el covid

La pandemia ha golpeado de muchas maneras. Por supuesto, a los sanitarios, que han peleado contra el virus en primera línea. También a la restauración, al turismo, al empleo... y también a la educación. Docentes y alumnos han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias, implantándose (o quitándose) nuevas medidas en función de la evolución epidemiológica. Esta semana, se levantaba el uso de la mascarilla en los patios de los colegios y, poco a poco, va mejorando su situación. Aunque todavía no es la normalidad que tenían antes de la pandemia. Van superando (como pueden) todos los obstáculos que la pandemia les va poniendo para la ejecución de su trabajo. Y sin olvidar a los padres que, en muchas ocasiones, tienen que hacer "malabares" para conciliar vida familiar y laboral.









Con la llegada de ómicron y el incremento de casos, había plantillas muy cortas de docentes y las aulas también se vaciaban de alumnos. Ahora, con la bajada de la incidencia acumulada en cada notificación de Sanidad y un cierto alivio en las restricciones, ¿en qué situación se encuentra la educación en España? Mario Gutiérrez es presidente de CSIF Educación y ha asegurado en COPE.es que se encuentran con bastantes problemas todavía. "No tenemos una sensación de normalidad pero el hastío del profesorado es bastante grande porque se toman medidas sin tenerlos en cuenta. La educación es importante para el proceso de una sociedad democrática y moderna".

Respecto a cómo se están cubriendo las bajas de los docentes, se producen quejas por parte de algunos profesores. El motivo es el siguiente: las bajas se cubren a escala regional y muchos se ven obligados a desplazarse muchos kilómetros, teniendo que pagar alojamiento y más gastos (gasolina, alimentación...). Todo ello con el condicionante de que, por cuestiones de puntuación y posición en la bolsa de empleo, cogen cualquier opción por temor a perder escala en dicha lista.





Gutiérrez, sobre este asunto, ha indicado que "es un problema por la falta de planificación. Nosotros sabíamos que esto iba a venir y el alumnado no puede perder su derecho a la educación. Se están produciendo pisotones hacia el derecho laboral del docente o los aspirantes a docente. Nosotros como organización sindical negociamos con las comunidades criterios para que algunos aspirantes y, dependiendo de la duración de las bajas, puedan optar a no ir a esa plaza sin tener ningún perjuicio".

"NO HABÍA INTERINOS PARA CUBRIR TODAS LAS BAJAS"

Por tanto, asegura que la clave está en "equilibrar el derecho a la educación con el derecho laboral". Esta problemática la llevan arrastrando en el sector educativo desde Navidad pues "ya se hablaba de que se iba a producir esto en el sector educativo y exigimos protocolos de actuación rápidos para sustituciones inmediatas y esto ha significado que muchas plazas no se hayan podido ni siquiera cubrir porque no había candidatos. No había interinos para cubrir todas las bajas". En el mes de diciembre, España triplicó las bajas temporales de personas que contrajeron el virus, hasta superar las 240.000.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, apuntaba por aquellas fechas que las comunidades tuvieron que hacer uso de los planes de contingencia para cubrir las bajas y que la situación se está resolviendo "de una manera bastante diligente", y añadía que las autonomías tienen "engrasado el operativo para cubrir estas bajas". Una visión que no corresponde con las declaraciones que ha argumentado Gutiérrez.

La pandemia, en palabras del presidente de CSIF Educación, no "ha hecho nada más que ver las miserias del sistema educativo", que ha visto cómo la evolución epidemiológica iba poniendo retos de organización a uno de los derechos básicos de cualquier sociedad democrática, como España.