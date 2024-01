Economistas aplauden el incremento de la deducción por donativos a favor de las entidades del mecenazgo

El Consejo General de Economistas (CGT) ha celebrado el incremento de la deducción por donativos a favor de las entidades del mecenazgo tras la convalidación este miércoles del real decreto ley 6/2023.

El CGE ha presentado este jueves la Guía sobre la tributación de las entidades sin fines lucrativos y los nuevos incentivos al mecenazgo, que ha sido elaborada por el Servicio de Estudios dicho consejo General, a través del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) -órgano especializado en fiscalidad de dicho Consejo General-.

La guía reproduce una serie de cuadros sinópticos sobre los requisitos fiscales que han de cumplir las entidades del tercer sector que quieren acogerse al régimen fiscal privilegiado. Además, se incluyen los nuevos incentivos fiscales al mecenazgo para 2024 introducidos a través del libro Cuarto del RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que modifica la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Por último, incluye la normativa aprobada por las comunidades autónomas en relación con los incentivos fiscales por donativos en el Impuesto sobre la Renta.

El documento se ha presentado en el marco de una sesión titulada 'Estímulo fiscal al compromiso social: Incremento de los beneficios fiscales al tercer sector. Nuevo impulso en apoyo a las entidades del mecenazgo', en la que ha participado el economista y exdiputado Ferran Bel, cuyo partido fue el promotor, durante la anterior legislatura, de una Proposición de ley para introducir incentivos al mecenazgo -que fue aprobada en el Congreso sin ningún voto en contra, pero cuya tramitación no pudo completarse por el adelanto electoral.

En la sesión también han intervenido el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich; el presidente del REAF-CGE, Agustín Fernández; el secretario técnico del REAF-CGE, Rubén Gimeno; y la técnica del Servicio de Estudios del REAF-CGE, Raquel Jurado.

Durante la presentación, los representantes del Consejo General de Economistas (CGE) han resaltado que no todas las personas físicas y jurídicas aprovechan el incentivo fiscal porque no todos los donantes presentan la declaración del IRPF o de sociedades. Además, destacaron que muchas empresas no acceden al incentivo fiscal porque al tener pérdidas fiscales pierden el derecho a la deducción.

En su intervención, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha insistido en la conveniencia de seguir avanzando en la dulcificación del régimen fiscal especial que se aplica a las entidades del tercer sector. "Es grato que se mejore la tributación de los donativos, pero no hay que olvidar a las entidades que lo reciben, y entendemos que aún hay margen para mejorar el régimen fiscal especial", ha dicho Pich.

En este sentido, Pich ha señalado que "la mejora producida en 2022 regulando un tipo cero en el IVA a las entregas de bienes donados a entidades sin ánimo de lucro estimulará, sin duda, las entregas de los donativos a estas entidades al dejar de ser este impuesto un obstáculo para realizar donaciones de bienes, pero sería conveniente que esta mejora se extendiera también a las prestaciones de servicios".

El presidente de los economistas ha explicado que las entidades sin ánimo de lucro soportan IVA, pero no se lo pueden deducir, lo que supone un mayor coste para la entidad y, en ocasiones, se ven obligadas a trasladar las cuotas que no deducen a los usuarios finales, siendo estos quienes terminan soportando el impuesto vía precio.