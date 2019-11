Ecoembes pide al próximo Gobierno un Observatorio del reciclaje con datos homogéneos para eliminar "falsos mitos"

Ecoembes quiere que el próximo Gobierno que se forme después de las elecciones del 10 de noviembre apueste por crear un Observatorio del Reciclaje en España que fije una metodología homogénea, favorezca el conocimiento y permita datos transparentes y rigurosos. Esta herramienta permitiría eliminar "falsos mitos", reforzar el liderazgo de la administración y sería la base sobre la que aumentar los objetivos de reciclaje, según ha manifestado el director ejecutivo de Ecoembes, Óscar Martín Riva.

El responsable de Ecoembes, ha urgido al próximo Ejecutivo a fijar normas de cálculo, medición y control homogéneas tanto en España como en Europa, ya que en el conjunto de los 28 hay hasta ahora cuatro métodos de cálculo, algo que considera un "cóctel explosivo" que ha generado "falsos mitos en torno al reciclado".

Además, en una entrevista con Europa Press, ha recordado que Ecoembes lleva planteando esta propuesta desde 2014 sin que de momento se haya avanzado en la iniciativa. "No podemos permitirnos que en el mundo del dato, la información y la hiperconexión, no tengamos un sistema centralizado y homologado de control y certificación de cifras, ya que antes de legislar es preciso conocer de donde se parte", ha manifestado.

A su juicio, el nuevo Gobierno que se forme después de la repetición electoral "debe ser capaz de articular un plan de acción basado en la evidencia científica para, a continuación, asignar roles y responsabilidades sin dejar a nadie fuera de esta mesa medioambiental".

Precisamente, ve que la celebración de la XXV Cumbre del Clima en Madrid en diciembre es una "excelente oportunidad" para que el nuevo Gobierno "sea del color que sea, demuestre la altura de miras necesaria para identificar el cambio climático como una urgencia global que exigeconsenso, movilización y acción".

En ese sentido, cree que el momento implica "trascender la barrera de la ideología" para adentrarse en el terreno de las soluciones reales que involucren a todos los actores sociales y empresariales.

"Ojalá llegue un momento en el que el medio ambiente sea troncal en España y no tenga color político. No estamos teniendo la suficiente visión a largo plazo para ver los problemas ambientales que tenemos sobre la mesa", ha añadido el director ejecutivo de Ecoembes, que lamenta que pese a los datos del Panel de Expertos de Cambio Climático de la ONU (IPCC) los países no reaccionan de forma "unánime".

Precisamente, ha destacado que el reciclaje es en la actualidad uno de los motores de compromiso y acción medioambiental más extendidos y eficaces del planeta y, en cuanto a España ha dicho se debe al trabajo colaborativo de la sociedad que en los últimos años tiene el hábito del reciclaje "más consolidado". De hecho, en 2018 aumentó en un 12 por ciento lo recogido por Ecoembes en los contenedores amarillo y azul y confía en que en 2019 el año cerrará con un crecimiento aproximado del 8 por ciento respecto al año anterior.

"Datos muy esperanzadores", ha apostillado el director ejecutivo que ha manifestado que el objetivo de Ecoembes es llegar a un 84 por ciento de tasa de reciclaje entre 2020 y 2021.

Para lograr este objetivo cree que no puede dejarse al azar sino que conseguirlo será fruto de un esfuerzo "constante" en la educación y la sensibilización y, en ese sentido, pide el apoyo de un Gobierno que identifique el medio ambiente "como una de sus señas de identidad", que refuerce su liderazgo para defender el reciclaje, el consumo y la producción sostenible y que luche por hacer más transparentes y homogéneos a nivel europeo los sistemas de medición.

"La participación de un gobierno valiente en lo medioambiental supondrá un espaldarazo definitivo para avanzar hacia un país con empresas cada vez más responsables con su producción y ciudadanos cada vez más comprometidos con su entorno mientras consolidamos el hábito del reciclaje en el que hoy participan en España más de 37 millones de personas", ha sentenciado.

NORMAS EUROPEAS MÁS EXIGENTES PARA TODOS LOS SECTORES

En el reto de la economía circular y el reciclaje marcado por la Comisión Europea, a Martín Riva le gustaría que los objetivos fueran "más ambiciosos" y, aunque España ya cumple con lo requerido por la Unión Europea aspira a reciclar el cien por cien.

"España no debe levantar el pie del acelerador", ha comentado, al tiempo que insta a que la Comisión Europea y España aprueben una regulación que obligue "a todo punto generador" a reciclar selectivamente. Con esto se refiere a eventos públicos, concentraciones, eventos deportivos donde en la actualidad no es obligatorio.

Así, ha añadido que esta es otra de las reivindicaciones históricas de Ecoembes, que quiere que se obligue a la recogida selectiva de todos los flojos de residuos plásticos y no solo. De hecho, ha recordado que los envases apenas representan un 8 por ciento del total de los residuos urbanos, por lo que aunque se alcance el cien por cien de su reciclado, aún queda mucho por hacer en otros sectores, como por ejemplo, el textil. "No es posible que los envases sean los únicos o los que más tiran del carro del reciclaje", ha insistido.

Desde el punto de vista de la empresa, ha defendido que está sensibilizada en la cuestión pero cree que en el futuro se debe tender a que la producción de envases migre a envases procedentes de recursos renovables, reducir la cantidad de generación y apostar por un consumo sostenible y trabajar con el ciudadano y la Administración para que los productos respondan a los criterios de reducir la huella ambiental.

Por ejemplo, ha dicho que se podría y debería introducir el material reciclado en los procesos de fabricación de forma compatible con los productos que comiencen a fabricar con materiales renovables como el 'bio-bio' desarrollado en The Circular Lab de Logroño.

En el contexto actual, otras de las vías por las que aboga Ecoembes es por introducir el sistema de pago por generación, con el que estima que se podría reducir el volumen de residuos hasta en un 15 por ciento. Se trata, según ha explicado, de que cada ciudadano pague por el volumen de residuos que deposita en cada contenedor.

Por último, el director ejecutivo de la entidad que gestiona los residuos de los contenedores amarillo y azul ha defendido su apuesta por la educación ambiental para lo que ha puesto en marcha el proyecto Libera, que busca reducir la basura de la naturaleza, en el que han participado "25.000 guerreros a través de 350 organizaciones sociales" o el programa 'Naturaliza' con el que buscan fomentar la educación ambiental en todas las etapas de la educación.

Finalmente, ha invitado a otras empresas y administraciones a sumarse a esta iniciativa porque cree que la educación ambiental es una "responsabilidad compartida" y confía en que un ciudadano con una base de educación ambiental será de mayor "mucho más sensible a todas las políticas en defensa del medio ambiente".