El dolor crónico no es solo de adultos: entre un 15 % y un 30 % de los niños lo sufren

Entre un 15 y un 30 por ciento de los niños y adolescentes españoles sufren dolor crónico, sobre todo de carácter musculoesquelético, pero más del 40 por ciento están infradiagnosticados, lo que tiene una enorme repercusión en su vida emocional, social y educativa.

Así lo han advertido hoy los organizadores del XIX Congreso Nacional de la Sociedad Española del Dolor (SED) que se celebra hasta el viernes en Madrid, donde han recordado que el dolor crónico, aquel que excede los tres meses de duración de forma continua durante más de cuatro días a la semana, es la enfermedad más frecuente de España.

Con una prevalencia que se ha disparado del 20 % al 27 % en los últimos años, aqueja a 9 millones de adultos y supone el primer motivo de consulta médica, pero la mayoría, hasta un 64 %, no reciben tratamiento en Atención Primaria.

Afecta a todo tipo de población, pero más a mujeres en torno a los 50 años; de todos los afectados, un 40 % carece de diagnóstico pese a que llevan cargando con ese dolor una media de 12 años.

Como problema añadido, ha resaltado Maite Bovaira, presidenta del Comité Organizador del Congreso, el dolor crónico acarrea un enorme impacto social y psicológico: el 29 % ha necesitado una baja laboral con un tiempo medio de cinco meses y el 32 % ha tenido que abandonar su trabajo, sin olvidar que el 22 % tiene depresión y el 27 % ansiedad, según el Barómetro del Dolor Crónico en España.

"Estamos acostumbrados a un dolor que muchas veces pasa desapercibido, a ver que el dolor se aguanta, que no pasa nada, que ya pasará", pero el dolor crónico, ha apelado la doctora, "ha de considerarse como una enfermedad que requiere un tratamiento y diagnóstico en sí misma y, por lo tanto, un seguimiento interdisciplinar".

No se trata, ha continuado Carlos Goicoechea, copresidente del Comité Científico del Congreso de la SED, de "un dolor que no te permite vivir. Es un dolor que te acompaña 24/7, que hace que toda tu esfera laboral, profesional, familiar se vea modificada. No hace falta que tenga que estar en el paciente postrado en la cama sin poder salir".

Pese a su impacto, algo más de la mitad de las personas con dolor crónico tienen que esperar entre uno y cinco años a ser derivadas a una unidad del dolor, derivación que en la mayoría de comunidades no es posible realizar desde Atención Primaria, sino Hospitalaria.

Los datos se recrudecen aún más cuando se habla de población pediátrica; así, entre un 15 % y un 30 % de los niños y adolescentes, dependiendo de la patología que tengan, padecen dolor crónico, de acuerdo con un estudio del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre y la Universidad Miguel de Cervantes publicado en la revista "Children".

Existen factores de riesgo, como haber sufrido abuso infantil, abandono, y situaciones de divorcio o muerte de alguno de los progenitores; el dolor más común afecta al sistema músculoesquelético relacionado con el crecimiento.

A la SED le preocupa especialmente que este grupo está aún más infradiagnosticado que el de los adultos. "El problema no es ya solo que sufren dolor, que ya es un problema de por sí, sino la repercusión que tiene en su vida, en su entorno, en sus relaciones con los demás, en su asistencia al colegio, en todo lo que tiene que ver con la espera de desarrollo", ha advertido Goicoechea.

Si ya es difícil encontrar unidades multidisciplinares para adultos, en niños aún es más complicado, y eso, ha concluido, "es un problema enorme porque está afectando al desarrollo de una persona que todavía no ha llegado a la madurez".