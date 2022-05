El doctor Carballo lamenta la experiencia personal que ha vivido en urgencias con tres pacientes

El doctor César Carballo, urgenciólogo del hospital madrileño Ramón y Cajal, se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más reconocidas de nuestro país a la hora de analizar la pandemia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

En este sentido, en las últimas semanas la actualidad epidemiológica ha pasado por el descenso de la incidencia después de la ola marcada por la variante ómicron, por lo que se ha producido una relajación de las medidas de seguridad: como es el caso del fin del uso de mascarillas en exteriores e interiores.

Pero, los indicadores de trasmisión de la covid-19 entre los mayores de 59 años se mantienen al alza, con una incidencia acumulada en este grupo de edad que se sitúa este martes en los 843 casos (30 puntos más), mientras que la ocupación hospitalaria asciende levemente en algunos territorios, pero sigue contenida en la horquilla del 5 % de media.

Los datos del Ministerio de Sanidad de este martes apuntan a un total de 49.829 nuevas infecciones detectadas en toda España, de las cuales 25.573 -poco más del 50 %- se han dado entre ciudadanos de 60 años a más, grupo en el que se centra la actual estrategia de seguimiento de la evolución del Sars-CoV-2 y sus variantes.

En los últimos 14 días se han detectado más de 100.000 casos de covid-19 en este colectivo de ciudadanos, algo más de 48.800 en una semana. Sobre los decesos, las comunidades han notificado 254 muertes más (222 certificadas en la última semana), de forma que asciende a 105.123 los óbitos consignados desde el inicio de la pandemia.









El grupo con la mayor incidencia sigue siendo el de los mayores de 80 años, con 1.080 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que entre los septuagenarios alcanza los 902 puntos y en los sexagenarios a los 676. También sube levemente la incidencia a 7 días en los mayores de 59 años -mide el nivel de trasmisión en la última semana- de los 391 a los 396 casos, mientras que la tasa de positividad por prueba para detectar la infección ha ido en aumento en las últimas semanas hasta alcanzar el 31 % actualmente.

Pese al repunte de la incidencia en este grupo de edad, que comenzó a notarse de manera más acusada tras el levantamiento del uso obligatorio de las mascarillas en interiores y los puentes festivos de estos meses, los indicadores hospitalarios se mantienen estables en la mayoría de los territorios de España con un baremo promedio levemente superior al 5 %, es decir en riesgo medio.

La experiencia personal del doctor Carballo en urgencias

Con estos datos encima de la mesa, el doctor Carballo sigue pidiendo ciertas medidas de prevención para que no se produzca un aumento de contagios. Entre esas medidas se encuentra la de realizar pruebas de diagnóstico siempre que existan síntomas. Por ello, el urgenciólogo ha lamentado la experiencia personal que ha tenido que vivir en su turno de urgencias: "Desde la trinchera: definitivamente olvidamos de donde venimos, y más si es para proteger a otros. Hoy he pedido 3 pruebas a jóvenes, que venían a urgencias por tos,mocos y fiebre. Al preguntarles si se habían hecho test de antígeno me miraron con cara extraña. No aprendemos".