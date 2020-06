Directivos de salud avisan de que los hospitales no han tenido "buenos sistemas de información"

El director médico del Hospital Clínico San Carlos y vocal de la Junta Directiva de la Agrupación Territorial de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) en Madrid, Julio Mayol, ha avisado de que durante la pandemia generada por el nuevo coronavirus los hospitales no han tenido "buenos sistemas de información".

"No hemos contado con los recursos necesarios para afianzar el cambio: hemos comprobado que la historia clínica con la que contamos no sirve para reportar resultados en salud por un problema de interoperabilidad, no hemos tenido buenos sistemas de información y hemos contado con más del 20 por ciento de los profesionales sanitarios con baja laboral debido a la diseminación del Covid-19", ha dicho el experto durante el 'Encuentro Digital La Innovación como elemento clave en la gestión del Covid-19. ¿Inicio del aprendizaje y el cambio?', celebrado por SEDISA, con la colaboración de Novo Nordisk.

En cuanto a las reglas, Mayol ha dicho que se ha podido añade actuar frente al Covid-19 con eficacia por haber tenido "más autonomía" de gestión de lo habitual, pero no porque las reglas hayan cambiado. "Y es que innovar es abandonar un sistema de funcionamiento e implementar y asumir otra forma de funcionar, algo que no ha sucedido", ha añadido.

En este sentido, el presidente de SEDISA y de su fundación, Joaquín Estévez Lucas, ha subrayado la importancia de que, tras meses de "intenso" trabajo por parte de profesionales sanitarios y directivos de la salud en la gestión de la pandemia ocasionada por el Covid-19, se revisen los aprendizajes que dicha experiencia ha podido desarrollar y en los que la innovación ha tenido un papel importante, tanto en la gestión realizada como en el impulso al cambio en la forma de atención sanitaria, funcionamiento o los procesos.

Por ello, durante el encuentro se ha debatido también sobre el uso de los datos para la toma de decisiones, la digitalización, la eliminación de las bolsas de ineficiencia, el liderazgo, la integración de equipos y de niveles asistenciales, así como de los servicios sociosanitarios, y la necesidad de definir estrategias en las organizaciones sanitarias.

Así, el jefe del servicio de Farmacia Hospitalaria, director de Innovación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y coordinador del encuentro, José Manuel Martínez Sesmero, ha comentado que la innovación se plantea como un eje estratégico, no solo para la provisión de la Farmacia Hospitalaria sino para el profesional sanitario y las políticas sanitarias de cualquier país. "No se trata solo de cambiar por cambiar, sino de cambiar con sentido, para mejorar y aportar valor añadido", ha añadido.

Finalmente, la directora de Market Access and Public Affairs de Novo Nordisk, Olga Espallardó, ha avisado de que aún se desconoce el efecto que la pandemia y el confinamiento han tenido en muchos pacientes crónicos, pero lo que está claro es, que hay pacientes de mayor riesgo por su pronóstico, como las personas con diabetes y obesidad, que, de sufrir Covid-19, tendrían desenlaces peores, con los que se tendría que tener planes de prevención y cuidado más rigurosos de cara a futuras oleadas o situaciones similares. "¿Qué aprendizajes e iniciativas se van a quedar de cara al manejo de estos pacientes? Sin duda, es el momento de repensar y reformular el modelo asistencial de cara a futuro", ha zanjado.

En el Encuentro han participado también Olga Delgado, Presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, María Sanjurjo, Jefa de Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario Gregorio Marañón, José Miguel Ferrari, Jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario 12 de Octubre, Javier Cobas. Subgerente del Hospital Universitario La Paz, y José María Cepeda, Autor del Blog "Salud conectada".