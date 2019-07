Diez películas en las que los perros son protagonistas

El 21 de julio celebramos el Día Mundial del Perro y desde COPE.es hemos querido hacer un homenaje a este animal tan entrañable recordando algunas de las películas en las que ellos son los auténticos protagonistas. Dibujos animados, comedias, dramas, aventuras...todo tiene cabida cuando el mundo perruno acapara la gran pantalla.

101 Dálmatas

Esta es una de las películas que nunca se olvidan y que no podía faltar en esta lista. Estos adorables dálmatas van pasando de generación en generación y, aunque la primera película de animación se estrenó en los años 60, se han ido haciendo variaciones e incluso los hemos podido ver en carne y hueso en '102 dálmatas', película estrenada en el año 2000. Sus aventuras en familia huyendo de la mala malísima de la historia, Cruella de Ville, forman parte de nuestras vidas y es muy difícil que algún día pasen de moda.

Siempre a tu lado

La nota tierna de esta lista la pone el personaje de Parker, interpretado por el mismísimo Richard Gere, un profesor de universidad que da clases de música y rescata de la calle aun perrito que se encontraba abandonado en una estación. Juntos crean un vínculo emocional difícil de romper y el protagonista va descubriendo poco a poco la amistad inquebrantable que puede existir entre una persona y un animal.

La dama y el vagabundo

Película romántica donde las haya. La escena de la dama y el vagabundo compartiendo un plato de espaguetis es una de las más famosas en el mundo de los dibujos animados. La película cuenta la historia de Reina, una perrita de pura raza que vive con su familia en una casa con todas las comodidades. Un buen día conoce a Golfo, un perro vagabundo que le cambia la vida para siempre. ¡Adorables!

Lassie

Esta película tan familiar del año 2005 cuenta la historia de una familia que abandona la ciudad para irse al campo. Matt, uno de los hijos que se encuentra en su etapa más rebelde, le cuesta adaptarse a su nueva vida hasta que conoce a Lassie, un perro abandonado al que acogen y que le ayuda a integrarse en su vida rural con mucho cariño y una lealtad infinita.

Mascotas

En este filme de animación se representa la vida de las mascotas cuando sus dueños no se encuentran en casa. Las aventuras de las diferentes mascotas de un edificio en Manhattan son increíbles y están encabezadas por Max, el protagonista de la película, que se enfada mucho cuando su dueña decide adoptar otro perro. Tal fue su éxito en el estreno hace tres años que el próximo 9 de agosto se estrena la segunda parte en el cine.

Beethoven

Quién no ha visto alguna vez esta película tan entrañable que cuenta la historia de un cachorro de San Bernardo que llega a una buena familia después de escapar de unos malvados científicos que experimentan con animales. Cuando Beethoven crece se hace enorme y pesa cerca de 80 kilos pero eso no impide que la familia lo quiera tal y como es. Pero no todo es bonito. Un buen día un veterinario de la zona decide hacer un experimento y este San Bernardo empieza a estar en peligro...

Scooby Doo

Las aventuras de este perro comenzaron siendo unos dibujos animados para ver en televisión pero no tardaron en dar el salto a la gran pantalla con personajes de carne y hueso en el año 2002. Espíritus, monstruos y demás criaturas imaginarias. Scooby Doo y sus amigos creen haberlo visto todo pero lo que no saben es que la isla donde se encuentran les traerá más de un problema. ¿Conseguirán salvar al mundo juntos?

Una pareja de tres

Una pareja de recién casados se plantean qué hacer con su vida después de darse el sí quiero. Ambos consiguen trabajo y se instalan en una ciudad nueva. Cuando el protagonista decide que no está preparado para tener un hijo, le regala un perro a su mujer, un adorable cachorro de labrador que pondrá su casa patas arriba.

Rex, un policía diferente

¿Quién no conoce a Rex? Es uno de los perros más famosos de la televisión. Aunque sea una serie, también ha tenido su adaptación en forma de película y es que las historias de este perro policía merecen ser contadas a lo grande, en la gran pantalla. La serie se emite este verano de lunes a viernes a las 13:50 en 13TV y no nos puede gustar más.

Pancho, el perro millonario

Por último tenemos a Pancho, un adorable perro de raza Jack terrier que se convierte en millonario y vive rodeado de todo tipo de lujos. Todos sus caprichos y deseos le son concedidos desde que le tocó la lotería, ¡hasta tiene un secretario personal que le administra todo! Tiene que aprender a ser un perro responsable y no gastar el dinero a lo tonto pero parece que no lo consigue mucho...