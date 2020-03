Diego hace la compra a sus vecinos mayores: “Hay gestos que pueden parecer tontos pero son los que ayudan”

Muchas personas mayores viven solas y no tienen ayuda, son los más vulnerables en esta crisis. Los servicios sociales no pueden cubrir todas las necesidades, pero afortunadamente cada día conocemos gestos, algunos muy sencillos, aunque muy importantes para facilitar este encierro a los demás. Afortunadamente hay iniciativas solidarias, voluntarios anónimos que intentan aliviar esta situación.

Diego es uno de ellos. Tiene 20 años, vive con su tía que está jubilada. Trabaja como dependiente en una tienda de ropa, en una de las principales cadenas de moda, pero el pasado fin de semana cerraron y le mandaron a casa. En principio está de vacaciones y ya le han avisado de que están preparando un ERTE. Muchos jóvenes burlaron el estado de alarma para quedar de manera clandestina con sus amigos, lo hemos visto en parques y plazoletas pero Diego, decidió que si salía de casa, con su tía en situación de riesgo, sería por otra razón. Así que se fue a donar sangre: “ No me dejaron, me dijeron que no debía porque era la primera vez y no podían arriesgarse a que me diera un desmayo y ocasionar a un problema más en estas condiciones”.

Diego ayuda a las personas mayores durante la cuarentena

Explica a COPE que tras esa negativa “pensé qué puedo hacer dentro de que no puedo hacer mucho en esta situación de caos, y puse un cartel en el portal de mi casa con mi número de teléfono”: “Hola soy Diego, vivo en el 2º- 3, si eres una persona mayor y necesitas ayuda, me ofrezco a hacerte la compra, me pasas la lista y el dinero por debajo de la puerta y te hago la compra”.

No cree que haga nada extraordinario porque asegura que “no le cuesta nada” y ha visto a mucha gente intentando ayudar, donando sangre, haciendo la compra a otros, llamando por ellos al centro de salud o realizando sus trámites por internet. Tiene una visión positiva de esta situación y recuerda que hay gestos que “pueden parecer tontos o inútiles son los que ayudan como el hecho de darle una torrija a tu vecina mayor, o unas lentejas, o el simple hecho de hablar con ella por la ventana o la terraza, pero son muy importantes en estos días. tan críticos”