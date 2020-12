Protagonistas del día: la despedida de María Pombo a su abuelo y la sorpresa de Eva González en televisión

María Pombo y Eva González han sido protagonistas en las redes sociales durante las últimas horas. La semana pasa su ecuador y los personajes más destacados de la sociedad española siguen compartiendo sus momentos en redes sociales. No siempre tienen son los famosos los que buscan acercarse a sus seguidores, también ex concursantes de programas televisión y políticos de primera línea comparten momentos que han sido destacados en su vida. En esta jornada, por ejemplo, han sido destacados Sergio Ramos, Fernando Alonso o Jorge Fernández

Todos han aprovechado unos minutos en redes sociales, en esta ocasión, Instagram, para dar lo mejor de sí y publicar vídeos e imágenes de los que son protagonistas o que les han llamado la atención. Un día más, cope.es trae a todos sus lectores una recopilación de las mejores instantáneas que se presentan a continuación con una breve descripción de cada una de ellas para que nadie se pierda ninguna última noticia de famosos ni políticos. En muchas ocasiones también contestan a sus seguidores o incluso comparten imágenes y momentos con otros personajes destacados en la sociedad. Aquí la mejor recopilación de lo que han dado las redes sociales en las últimas horas.

Carmen Lomana y la visita a Rosalía

La colaboradora de 'Fin de Semana' ha compartido una imagen con la artista catalana, que en los últimos meses se ha convertido en una de las principales estrellas de nuestra música y hace pocos días presentaba su última colaboración junto a Bad Bunny.

El entrenamiento de Fernando Alonso

El piloto de Fórmula 1 está contando los días para volver a subirse a un monoplaza. Mientras, el deportista asturiano comparte con todos sus seguidores algunos de los momentos más llamativos de sus rutinas diarias para mantenerse en forma. Una de ella el ciclismo.

La despedida de María Pombo

En la recta final de su embarazo, María Pombo ha tenido que despedirse de su abuelo, que falleció hace unos días. Lo ha hecho también a través de su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: "Lucerito, lucerito, tan blanco como la nieve vete con tu pastorcillo no venga el lobo y te lleve. Luna de plata bonita, luna de dulce brillar, dame tu luz tan bonita que he perdido a mi ovejita y la tengo que encontrar. Me hubiera encantado que se la recitaras a tu bisnieto como lo hacías con nostras. Lo haremos nosotros en tu nombre".

La felicitación de Sergio Ramos

El capitán del Real Madrid ha querido felicitar a su padre en el día de su cumpleaños. Para ello lo ha hecho compartiendo una imagen junto a la Copa de la Champions el mismo día que el conjunto madridista ha conseguido clasificarse como primero de grupo para los octavos de final de la máxima competición europea.

La sorpresa de Eva González

La presentadora de televisión ha irrumpido este miércoles en el programa de Antena 3 'Mask Singer' para ser nueva investigadora. Lo ha querido celebrar con todos sus seguidores compartiendo la siguiente imagen junto a 'Los Javis'.

La disciplina de Jorge Fernández

El presentador de 'La Ruleta de la Suerte' ha querido demostrar a todos sus seguidores cómo es una jornada de entrenamiento en el gimnasio. Siempre concentrado y con la mente puesta en superarse cada día más.

