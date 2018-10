Descubre la historia de Pablo Pineda, primer licenciado europeo con síndrome de Down

Pablo Pineda es el primer diplomado europeo con síndrome de Down. Un verdadero ejemplo de superación que siempre defiende la importancia que tiene la educación de las personas con discapacidad a la hora de aumentar su autoestima y eliminar prejuicios de cara a normalizar su situación en la sociedad. "Mis padres fueron los que me enseñaron a ser una persona autónoma e independiente. A ello también contribuyeron algunos profesores que me ayudaron a desarrollar las capacidades que me han permitido ser lo que soy en estos momentos", ha señalado el malagueño.

El testimonio de Pablo Pineda invita a reflexionar con base a sus ideas acerca de la discapacidad y la diversidad de todas las personas que nos rodean. "Todo el mundo tiene sus pequeñas discapacidades o limitaciones, pero al mismo tiempo mucho talento que aportar".

Pineda es diplomado en Magisterio, actor -ganador de la Concha de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián por la película 'Yo, también'-, escritor y consultor de diversidad de la Fundación Adecco, siendo su misión en esta entidad derribar barreras y estereotipos en las empresas, de cara a allanar el camino de las personas con discapacidad.