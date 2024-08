El desarrollo profesional clave para retener el talento

Solo el 51 por ciento de los españoles llevan más de 6 años en su trabajo y, de hecho, nuestro país tiene una de las mayores tasas de rotación en la Unión Europea entre los que encuentran trabajo y los que lo pierden. Retener el talento y evitar que se vayan a otra empresa pasa por garantizar el crecimiento profesional. Hacerlo con éxito pasa, según los expertos consultados por COPE, por diseñar planes personalizados, por la formación y por el reconocimiento.

El desarrollo profesional requiere esfuerzo y dedicación, pero nos vuelve más productivos y mejora nuestras perspectivas de crecimiento. Depende de nosotros sí, pero también de la empresa que nos contrata. Es, además, una de las claves para fidelizar a empleados como Pablo, de 22 años, en el arranque de su vida profesional.

“Lo que más me motiva es crecer laboralmente. Acabo de empezar y lo que quiero es avanzar para mejorar y por eso quiero hacer las cosas bien. Además de valorar el ambiente en el trabajo me fijo mucho en qué pasa con los compañeros en la empresa, especialmente los que llevan tiempo, si hay muchos que han querido crecer y no lo han logrado, eso me desmotiva y cuando veo que todos se van quedando y van avanzando, me incentiva para quedarme y trabajar duro”, asegura Pablo.

Que los trabajadores se desarrollen es clave para el crecimiento de una empresa porque mejora la calidad del trabajo. Lograrlo requiere de inversión, análisis y de una planificación y seguimiento. Y lo que funciona para unos empleados no funciona para otros como explica en COPE la experta en transformación organizativa, profesional y personal, Mercedes Aranda.

Constata que hace falta un cambio cultural en las empresas porque “muchas veces es lo que nos encontramos en la gestión organizativa con la gestión del talento, que ofrecemos lo mismo a todo el mundo y hay que salir de esta mentalidad. Lo que los trabajadores necesitan es que se les atienda y se les escuche y que se gestione para que cada uno pueda aportar lo máximo de su talento y de su valor a la compañía para crecer juntos”.

Objetivos claros y medición de resultados

Aunque puede llevarse a cabo de manera individual al margen de la empresa y también con el objetivo de mejorar unas determinadas competencias por motivos a menudo económicos y también personales; en el ámbito laboral, el desarrollo profesional es un importante motor para retener talento y pasa por ofrecer formación y por dar oportunidades a los empleados reconociendo el trabajo bien hecho. A ello hay que unir un buen estilo de liderazgo, que haya proyecto y propósito y una adecuada planificación.

Para que un plan de desarrollo de carrera funcione las metas deben ser claras y objetivos y se deberán medir los resultados. Y las compañías que mayor crecimiento brindan a los empleados son aquellas que, según Aranda, “llevan a cabo procesos muy fuertes y a la vez muy flexibles y que se adaptan con agilidad a las necesidades de los empleados y a las necesidades de la demanda del mercado y que saben medir y utilizar la data de forma correcta y aplican los cambios de forma eficiente y que son muy cuidadoras del bienestar global de las personas”.

A juicio de esta experta en transición organizativa, la clave de la supervivencia de una empresa pasa por poner al empleado en el centro y equilibrar entre los objetivos de la organización y los objetivos profesionales y personales de los empleados porque, de lo contrario, “acabas muriendo”.

Y es que aunque la mayoría de los trabajadores lo que persigue es avanzar profesionalmente y mejorar salarialmente otros como Fernando Miranda de 49 años o su mujer Ana de 48 años lo que más valoran es la flexibilidad horaria y “que te guste lo que haces cada día”.

Ese gusto por el trabajo bien hecho es un motor para seguir formándose su tiempo libre aunque según lamenta Ana “lo tenga que hacer por mi cuenta”. No se plantea, si embargo, cambiar de trabajo porque el actual le permite conciliar y es importante tanto para ella como para su marido el poder ocuparse de sus dos hijos y sacar también algo de tiempo para hacer deporte.

Son otros motivos junto al desarrollo profesional que ayudan a retener el talento en una empresa en un mercado como el español con altísima rotación de los trabajadores, la mayor de los Veintisiete.

Entre enero y junio de 2024, 1,8 millones de personas empezaron un nuevo trabajo pero otros 1,2 millones lo abandonaron. Según los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística Eurostat, el 6 por ciento de los ocupados han empezado su trabajo actual en los últimos 3 meses, el segundo porcentaje más alto de la Unión Europea después de Suecia.

Y, según refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE) tanto en la Encuesta de Población Activa (EPA) como en la Estadística de Flujos de Población Activa, solo la mitad de los trabajadores llevan más de 6 años en su puesto de trabajo.

“Cuando la gente se va, la organización debe plantearse el motivo por el que esto ocurre, si no había suficiente reto para ellos o no se sentían cuidados o carecían de la suficiente flexibilidad y en ver cómo está el resto de la plantilla. Cuando convocas a los trabajadores para escuchar su punto de vista y ver posibles áreas de mejora tienes que estar dispuesto a poner medidas para cambiar situaciones que generan malestar y descontento y que repercuten también en la motivación y la productividad”, concluye Aranda.