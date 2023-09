El desabastecimiento de medicamentos impulsa la colaboración entre farmacéuticos

España sigue sufriendo el desabastecimiento de medicamentos . Más de 890 presentaciones de fármacos que se suministran en las farmacias de nuestro país, escasean. Sobre todo los que se utilizan para tratar la diabetes, la tensión o la epilepsia, como viene siendo habitual los últimos años, pero ahora se suman otros enfocados a tratar las enfermedades cardiovasculares, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, inmunodepresores, y hasta complementos para el hierro. Ningún grupo se libra ya de este desabastecimiento. Y, aunque para la mayoría existen alternativas, no tener el fármaco recetado obliga a los pacientes a tener que volver contactar con su médico y pasar por consulta.

Colaboración entre farmacias

Ahora mismo, entre el 5 y el 10% de las veces que acudimos a la farmacia, no podemos adquirir el medicamento que buscamos. Para tratar de hacer frente a esta situación, cada vez son más boticas las que se unen y colaboran mediante herramientas tecnológicas y aplicaciones. La conexión entre los establecimientos permite a los profesionales consultar al momento dónde quedan existencias para ofrecer a los usuarios un listado de las farmacias más próximas que tienen su medicamento disponible.

"Creamos una red digital de farmacias en la que todas se pueden preguntar por medicamentos las unas a las otras. El sistema les contesta preguntando al ordenador las 20 farmacias más cercanas" explica a COPE Luis Martín, el cofundador de LUDA Partners , una de estas herramientas a las que se suman 200 boticas por semana.

Un mecanismo que soluciona el día a día a profesionales y pacientes como cuenta Rubén Martín, farmacéutico en Fuenlabrada, Madrid. "Pulsas un botón y te pone por orden de cercanía las farmacias que en ese momento tienen el medicamento disponible. La farmacia recibe un aviso, el paciente lo recoge y lo paga".

Esto sirve de gran ayuda a familias como la de María José. Su hermano sufre psicosis y tiene que tomarse varias pastillas al día, siempre a la misma hora. De lo contrario, puede sufrir un brote de esquizofrenia. En caso de desabastecimiento, su farmacéutico y su médico buscan una alternativa, pero esta no siempre es eficaz. "El laboratorio deja de fabricar el medicamento o la farmacia lo tiene agotado y te quieren dar un genérico que a veces no funciona y puede tener un brote de esquizofrenia".

Más difícil todavía en el ámbito rural

El cambio de medicación también despista a las personas mayores. "Cambiar de la caja de toda la vida a tres cajas diferentes lo que hace es que acaben sin saber qué tratamiento se están tomando ni cuándo tienen que tomar ese tratamiento. Muchos acaban abandonándolo", relata el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural , Jaime Espolita.

Tiene su farmacia en Amieva, Asturias, donde la colaboración entre profesionales funciona de forma diferente. "Normalmente, se va solucionando desde la farmacia, o bien porque hay sustitutos, o bien porque hablas con el médico de atención primaria en el momento y les cambian el tratamiento. Intentamos que las personas mayores no tengan que hacer desplazamientos".

Y es que, en las zonas rurales, es más complejo que los enfermos puedan trasladarse. "El paciente que vive en una ciudad puede ir de una farmacia a otra, pero en el pueblo no puedo mandar al paciente mayor, que vive en soledad, de Amieva a una farmacia de Oviedo, a 80 kilómetros. Hablamos con los compañeros y les pedimos que nos lo hagan llegar".

Sobre el desabastecimiento, el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural cree que la situación va a peor. "Parecía que había mejorado algo, pero desde el verano ha vuelto a empeorar. Faltan muchos medicamentos que no tienen alternativa terapéutica, que no tienen sustituto. La situación de desabastecimiento está peor que nunca. No hay ningún grupo terapéutico en el que no tengamos problemas de abastecimiento".

Encargar los medicamentos, otra opción para los usuarios

La situación está mejor en la ciudad, o al menos se sufre menos. Allí, el farmacéutico, Rubén Martín, titular de la Farmacia Alarcón Martín , en Fuenlabrada, Madrid, manda un mensaje tranquilizador. "Lo más importante es que la gente no se alarme, porque casi siempre hay alguna solución. No se trata de hacer acopio porque no estamos en ese punto ni de lejos, pero es verdad que cada vez apretamos más el botón. Todos los días hacemos 4 o 5 llamadas a otras farmacias".