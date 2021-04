Cvirus.- Verónica Casado explica que "siempre existen efectos adversos", lo que no implica que la vacuna "no sea segura"

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha asegurado este miércoles que ante el uso de cualquier fármaco o vacuna "siempre existen efectos adversos", que "no se demuestran hasta que se han comercializado", lo que "no quiere decir que no sean seguros" si bien ha justificado la suspensión de la administración de dosis de AstraZeneca en el principio de seguridad del paciente.

Así lo ha señalado este miércoles la consejera en una grabación difundida a los medios de comunicación, recogida por Europa Press, tras la decisión de suspender cautelarmente la vacunación contra el SARS-CoV-2 con dosis de Astra Zeneca-Universidad de Oxford en la comunidad, en la que también ha pedido disculpas por las "molestias" ocasionadas a las personas que han acudido a sus citas para vacunarse en la mañana de este miércoles y se han encontrado con que se ha suspendido el proceso.

"Ante el uso de cualquier fármaco o vacuno siempre existen efectos adversos que no se demuestran hasta que éstos se han comercializado, pasa en una gran cantidad de casos, pero no quiere decir que no sean seguros y que se retiren en muchas ocasiones", ha reflexionado Casado, que en cualquier caso ha subrayado que se ha tomado la decisión de paralizar cautelarmente la vacunación con Astra Zeneca porque "debe primar la seguridad" de las personas.

En cualquier caso, ha recordado que la Junta de Castilla y León esperará a consensuar una postura definitiva en la reunión que hay del CISNS esta tarde, cuando también se conocerá el dictamen de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la posición de la Comisión de Vacunas del Ministerio de Sanidad.

La consejera ha relatado que la decisión se ha tomado en las últimas horas ante las noticias del posible cambio de posicionamiento del Comité Asesor para Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA (PRAC), en las que "se indica que se podría modificar la ficha técnica de la vacuna de Astra Zeneca".

Por ello, hasta conocer los dictámenes oficiales se ha optado por "primar la seguridad del paciente" y "no correr el riesgo de mantener el uso de un fármaco a sabiendas de que existen dudas fehacientes y riesgos de reacciones adversas por no ser cautos".

Eso sí, ha añadido a renglón seguido que los efectos secundarios conocidos por el momento son "mínimos" hasta el punto de que "los beneficios de la vacuna son superiores a los riesgos". Sobre todo, ha abogado por tener una mayor seguridad y conocer los grupos problacionales en los que hay "mayor seguridad" con esta vacuna.

Tras recordar que hay otros estados europeos como Países Bajos o Alemania que también han paralizado la vacunación con Astra Zeneca a la espera del dictamen de la EMA, ha subrayado que el objetivo es "garantizar la seguridad de los ciudadanos en el proceso de vacunación".