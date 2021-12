Cuidado con las “estafas mutantes”, los nuevas estafas online

Es la ciberdelincuencia que prolifera en estos días cuando hacemos el 36% de nuestras compras a través de Internet. Se han convertido en el segundo delito después del hurto en España, según datos oficiales.

En los últimos meses ha crecido el numero de ataques y uso fraudulento de datos de ciudadanos a través de medios electrónicos que los experto califican como estafas mutantes porque es la transformación de los estafadores del mundo real al mundo digital. Martín Piqueras profesor de OBS Bussines school explica a COPE “con la pandemia todo estaba cerrado no existían personas físicas a los que estafar y se han movido a los entornos digitales” Para protegerse Los principios son tener precaución, sospechar de ciertas gangas y no entrar en lugares desconocidos, preferiblemente comprar en páginas que ya conocemos o conoce nuestro entorno.

No existen gangas ni chollos

Así que igual que en el mundo físico lo primero para prevenir es tener prudencia, intentar ser desconfiado ante oportunidades demasiado fáciles y atractivas, huir de páginas nuevas y de precios demasiado baratos. “Por ejemplo un descuento mayor del 20% en un producto de ultima generación, muy popular nos tiene que hacer desconfiar, hay que pensar porqué una pequeña tienda desconocida tiene un 20% cuando en todas las demás no existe este descuento.” Este es el principio de precaución. Si recibimos un mensaje inesperado, mal redactado, sospechoso, debemos borrarlo rápidamente “nadie nos va a comunicar que hemos ganado algo o tenemos un magnifico paquete de algo que no hemos comprado, por sms en el que tengamos que meter nuestros datos bancarios”.

Páginas desconocidas

Utilizar para nuestras compras lugares de confianza, igual que en el mundo físico nos movemos por sitios que conocemos, es importante en el mundo digital no experimentar en tiendas o lugares desconocidos, “ante la oportunidad de comprar en una nueva tienda on line hay que verificar su reputación, las ventas que ha hecho, la opinión de usuarios” Pies de plomo porque hay un truco muy utilizado, algunas tiendas fraudulentas “ hacen ventas legítimas para crearse una imagen de tienda real, es decir no estafan a todos los compradores sino a un grupo reducido” por eso hay que ser muy vigilante y en la medida de lo posible acudir a tiendas populares.

Candadito y https

Las páginas seguras son las que comienzan por https, la s significa seguridad y debe de tener además un candadito a la izquierda en la barra, eso significa que la información está cifrada y los datos del usuario están protegidos. Y hay que sospechar si vemos una falta de ortografía, “una mala redacción en la pagina web o hay fallos de aspecto, a veces no se ven bien ” son indicios de que es una réplica de la página original, no estamos en la página de la tienda on line verdadera.

Pagar de manera segura

Ninguna página segura nos pedirá nuestros datos bancarios en un sms o en un email. A la hora de pagar lo normal es que nos redirija a una plataforma de pago en la que introducimos el número de tarjeta, fecha de seguridad o dígitos de control pero además ya hay la doble autentificación. Nos enviarán en un sms a nuestro móvil un número de seguridad que debemos introducir para confirmar que somos nosotros quienes hemos hecho la compra “o nos obliga a entrar en nuestra banca on line a través de la app del banco”.