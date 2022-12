Cuando no podemos expresarnos libremente: los efectos psicológicos de la 'cultura de la cancelación'

En el año 2015 surgió el término denominado cultura de cancelación, el cual comenzó a popularizarse en 2018. Este se define como la retirada del apoyo a una persona, empresa u organización para castigar una acción o comentario ofensivo para la sociedad. Más tarde, en 2017 este término se popularizó con el movimiento ‘Me too’ cuya finalidad era denunciar las agresiones y el acoso, a partir de las acusaciones realizadas contra el productor de cine Harvey Weinstein.

Helena Bonham Carter defends J.K. Rowling: “If she hadn’t been the most phenomenal success, the reaction wouldn’t be so great. I think there’s a lot of envy unfortunately and the need to tear people down that motors a lot of this cancelling." https://t.co/s5h8fvITTk