¿Cuáles son los únicos casos en los que un preso puede solicitar un traslado de prisión?

El exjugador del Fútbol Club Barcelona, Dani Alves, ha sido trasladado a otro centro penitenciario este lunes. El futbolista ingresó en la prisión de Brians 1 el pasado viernes, después de pasar a disposición del Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona.

El motivo de este traslado ha sido por motivos de seguridad, pero no lo ha solicitado el acusado, ha sido el propio Departamento de Justicia de la Generalitat. En COPE hemos hablado con Alberto Gómez, coordinador de CSIF prisiones de Cataluña, para conocer cómo funciona un traslado de prisión.

¿Se tiene en cuenta el tipo de delito a la hora de un traslado?

Normalmente, no se tiene en cuenta para llevar a cabo el traslado, pero sí que se tiene en cuenta el perfil del preso y más si es conflictivo. Un interno peligroso no recibe este tipo de facilidades, la buena conducta en el centro es algo fundamental para llegar a este tipo de acuerdo. Alberto Gómez nos habla del caso de Alves: “El traslado no viene motivado por el tipo de delito, en todas las prisiones de Cataluña hay todos los tipos de delitos”.

Un interno puede estar en dos situaciones, prisión preventiva o penado. Hay que recordar que Dani Alves, no ha sido condenado, está en prisión preventiva. Un preso que ha sido sentenciado sí que puede solicitar un traslado de centro. Este cambio se suele conceder siempre que haya un motivo detrás, como el arraigo familiar. Si la familia del preso vive en otra provincia, este tipo de traslados se suele llevar a cabo, para que los internos estén cerca de sus seres queridos. Si son presos conflictivos o peligrosos, no se facilitan estos cambios.





En el caso de Dani Alves, ha sido trasladado por cuestiones de seguridad, pero ¿por qué? Alberto Gómez, lo explica: “Brians 1 es una prisión que data del año 91, y Brians 2 es del año 2007. Es un centro más grande que permite la clasificación por tipología de delito, que eso ayuda después a hacer programas de tratamiento con el interno”. En este centro los presos cuentan con más comodidades: “Brians 2 es el centro de penados más grande de Cataluña, contamos con casi 1400 internos y tenemos preventivos. No es lo habitual, pero no es excepcional. Todas las celdas tienen ducha individual, y no puede haber más de dos personas”.

En este centro penitenciario ya ha habido presos famosos, del ámbito político, en los últimos años: “La profesionalidad de los funcionarios de prisiones queda fuera de ninguna duda. Un trato de favor hacia cualquier interno estaríamos hablando de un delito, y nosotros no estamos para eso”. Por lo tanto, no ha habido ningún trato de favor por ser una personalidad pública, cualquier preso puede ser trasladado por diferentes motivos.

Los traslados de prisión se solicitan a través del equipo de tratamiento, y suele pedirlo el abogado del preso. El cambio puede ser por acercamiento familiar, por motivos de seguridad, y por tratamiento. Este último se da cuándo una prisión no hace un programa específico, y por ello se traslada temporalmente al preso para hacerse ese tratamiento. Estos cambios son comunes dentro de nuestro país, en el caso de querer ser expatriado a otra nación son más complicados.