Cristina Cifuentes reaparece sonriente en una boda familiar en Galicia

Desde que Cristina Cifuentes dimitiera como presidenta de la Comunidad de Madrid acosada por su master en la Universidad Rey Juan Carlos y el supuesto robo de unas cremas hace ya varios años, la expresidenta se ha mantenido en un segundo plano, alejado de los focos mediáticos. Esta vez, la exlíder del PP madrileño ha publicado una foto en las redes sociales, concretamente en Instagram, para presumir de sus vacaciones en Galicia, y también de su sobrina, Lucía Pernas Cifuentes, que se casó en la Colegiata de Santa María del Campo de La Coruña.

Lució un original y colorido vestido de Asos, que combinó con un bolso fucsia y unos pendientes de Coolook, la firma de Mar Aldeguer, que es íntima amiga de Cifuentes.

El futuro próximo de una de las caras más conocidas del Partido Popular ahora mismo es una incógnita. Mientras tanto, Cifuentes ha aprovechado el altavoz de las redes sociales para compartir con sus seguidores las cosas que va haciendo durante su tiempo libre. De hecho, la semana pasada decidió recordar el día en el que casi pierde la vida en un accidente de moto. Una imagen donde se la ve al borde de una piscina disfrutando de un día soleado.

Hoy hace cinco años, a esta misma hora, estuve muy cerca de la muerte. Me cogió de la mano, me habló. Casi me convence para acompañarle... pero escapé. Después de una experiencia así la vida te cambia por completo. Hoy miro el futuro con optimismo.�� pic.twitter.com/0cu0QStBFv — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 20 de agosto de 2018

