Costocondritis: El nuevo síntoma del Covid que se parece a un infarto

Hasta ahora conocíamos una larga lista de síntomas que producía el Covid (fiebre, tos, pérdida de gusto y olfato, etc.), debemos añadir uno más: la costocondritis, también denominada como dolor de la pared torácica o síndrome costoesternal. Se trata de una inflamación del cartílago (articulaciones costoesternales) que une las costillas con el esternón que genera un fuerte dolor en la parte izquierda del pecho. Muchos pacientes se asustan y lo relacionan con un infarto, por encontrarse en la misma zona. No obstante, no es tan peligroso como parece, ya que los expertos explican que es una afección inofensiva y suele desaparecer por sí sola al cabo de dos o tres días.

Se sabe que la costocondritis suele ir ligada al síndrome de Tietze, relacionado con diferentes infecciones respiratorias. Para saber diferenciar el infarto del síndrome de Tietze hay que tener el cuenta que el primero no solo se siente en el pecho, sino tambien en otras partes del cuerpo como el cuello o los brazos, además se siente el dolor como si ascendiera desde la zona baja del esternon. Mientras, la costocondritis provoca un pinchazo concentrado en una pequeña zona que se siente justo en la unión entre costillas y esternón.

ElHospital Pediátrico Johns Hopkins declara que, en muchas ocasiones, los médicos no saben dar respuesta a la causa exacta que lo ha provocado, pero que se puede relacionar con una lesión en las costillas o esternón, tensión o sobrecarga de peso y la tos recurrente (frecuente al contraer el coronavirus). Además, los miembros del Johns Hopkins dicen que "es una de las causas más frecuentes de dolor de pecho en niños y adolescentes, siendo el sexo femenino el que lo presenta más a menudo", generalmente mujeres de 40 años.

Diagnóstico y tratamiento

El primer reconocimiento que le realizará el médico a su paciente será una palpación a lo largo de toda la zona afligida, hasta llegar al hueso que une con las costillas. Tras esto, se realizarán pruebas como una radiografía de pecho o tórax, para cerciorar que no se trata de otra afección como una neumonía. También se diagnostica mediante una tomografía computarizada (TC), resonancia magnética ymedicina nuclear en combinación (radiotrazadores).

A pesar de que el síndrome costoesternal puede identificarse como un infarto, coágulos sanguíneos pulmonares, o estrés psicológico; los expertos del Johns Hopkins aseguran que "Un ataque de corazón es muy poco probable que sea la causa del dolor de pecho en niños y adolescentes".

En cuanto a su tratamiento, los médicos avisan que el dolor suele remitir solo en unos días, aunque, en ocasiones puede llegar a durar hasta varios meses. Por ello, lo recomendado es aplicar calor a la zona afectada para reducir la inflamación, evitar hacer actividades que generen demasiado esfuerzo y tomar analgésicos que no necesiten receta como el naproxeno o ibuprofeno. Al no conocer exactamente la causa que genera este síndrome, no se puede prevenir de una manera muy efectiva. Lo que se aconseja es no cargar con demasiado peso, o en caso de hacerlo, que esté siempre bien repartido.