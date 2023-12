A corto y largo plazo: los riesgos del uso de la melatonina sin supervisión médica en niños y adolescentes

Si alguna vez te ha costado conciliar el sueño, seguro que algún experto, médico o, incluso, un amigo o familiar tuyo te ha recomendado tomarte un "suplemento alimenticio" que contiene melatonina para que puedas dormir más horas. Algo que está muy extendido en nuestro país, que, desde el año 2007, este producto se comercializa sin receta.

Un fármaco de fácil acceso que, de momento, y pese a las insistencias de los expertos, especialmente del Grupo Pediátrico de la Sociedad Española de Sueño y de las sociedades pediátricas, no está regulado para administrarse con esas recetas médicas. Un problema que solo va a ir en aumento por la cantidad de personas que consumen fármacos con melatonina sin supervisión médica.

De hecho, en el año 2022, se estima que unas 187.000 personas en nuestro país compraron algún fármaco con melatonina, un 66% más que en años previos a la pandemia. Dormimos peor y, por tanto, nos ayudamos con la melatonina, a pesar de no hacerlo con las pautas que debería administrar un médico, con el pretexto de que es una sustancia de origen natural.

Un pretexto que ya no sirve a las autoridades sanitarias estadounidenses, que están alertando de los peligros que tiene de que cada vez más menores de edad, especialmente niños, consuman productos con melatonina, ya sea en forma de gominolas, pastillas o gotas. Se estima que uno de cada cinco niños en edad escolar la consumen y es administrada por sus padres. Unos datos que podrían replicarse en España, ya que se estima que hay, al menos, 160 productos en farmacias y supermercados que contienen melatonina.

Y es que, como explicaba el doctor GonzaloPin, pediatra y coordinador del grupo de trabajo del Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría, "se publicita como un suplemento nutricional", pero es mucho más que eso.

"Es una neurohormona que segrega fundamentalmente el sistema nervioso central y que actúa a nivel cerebral y en todo nuestro organismo. Casi todos nuestros órganos tienen receptores donde actúa la melatonina, lo hace dentro de la célula de la mitocondria. Tenemos una sustancia natural que la produce el organismo, pero qué actúa en todo él y tiene muchas funciones, durante la evolución no ha cambiado de perfil y eso indica su importancia. Es algo con lo que hay que trabajar con seguridad, sabiendo lo que estamos administrando" expresaba.

El problema de administrarla sin supervisión médica

No solo es una neurohormona que, efectivamente, segregamos de forma natural, sino que la melatonina que podemos comprar en supermercados y farmacia, tiene una diferencia con otros fármacos. "Es un cronorregulador, pone en hora todas las células de nuestro organismo en relación con el medio ambiente. Por eso da más cantidad por la noche que por el día, también es antioxidante, tiene que ver con el sistema cardiovascular e inmunológico. Mejoramos el sueño y el mantenimiento del sueño, y es muy beneficioso, pero hay que saber lo que usamos y especialmente, al ser crronoregulador, es importante saber cuándo la administras, en el momento adecuado y eso es diferente para cada niño y para cada persona" decía.

Dice que no se trata de "demonizar" la melatonina, porque es bueno tomarla, pero no se puede hacer sin ningún tipo de supervisión y sin seguir las dosis recomendadas. En este sentido, nos explicaba cuál debe ser el uso recomendado, especialmente para un niño: "no debería ser utilizada como único elemento, se recomienda no más de tres semanas de uso. En niños normales y sanos no tenemos muchos estudios a largo plazo, pero sabemos que durante tres semanas de uso no hay dificultades, pero no se recomienda más de tres semanas y con prescripción facultativa" explicaba.

Porque sí, el problema de que se consuma sin supervisión pasa por ser un fármaco de fácil acceso sin receta. De hecho, se estima que en nuestro país hay hasta 160 productos de usos de melatonina.

"La melatonina realmente puede formar parte del tratamiento del sueño, pero la actividad física, la alimentación y otros elementos alteran nuestro sueño, se tienen que tener en cuenta. ¿Se puede usar? Evidentemente, ¿Es buen producto? Evidentemente, pero tiene que estar controlado, bien indicado, bien dosificado y bien controlado. Tiene un tiempo de uso definido, no se debería usar siempre" aseguraba el doctor.

La importancia de tener buena higiene de sueño

Lo cierto es que la melatonina, como explicaba el doctor, se puede utilizar siempre siguiendo las recomendaciones de uso indicadas y siempre bajo la supervisión de un médico, y, nunca, como único elemento.

En este sentido, nos explicaba que debemos ayudar a nuestros pequeños a tener buenas rutinas para tener una correcta higiene de sueño. "Las expectativas de cuánto tiene que dormir un niño no son reales, un lactante como mucho duerme 4 o 5 horas seguidas, cuando llega al año se despierta entre 2 y 3 veces. Es normal, la vida a veces a las familias les exige respuestas inmediatas, porque tener un niño pequeño hoy en día es más complicado" empezaba contando.

"La buena higiene de sueño es la de 24 horas de hábitos de vida saludables, hay que sacar al niño al aire libre y que le dé la luz natural, hacer actividad física a lo largo del día, intentar prescindir de la tecnología un par de horas antes, horarios regulares y no muy tardíos... No es un problema de las familias, es de información y educación social" expresaba.

Porque sí, no sabemos todavía cuáles pueden ser los efectos adversos a largo plazo del consumo de una melatonina no controlada. "A corto plazo, somnolencia diurna, aumento de accidentes y dificultad de concentración, si se va tomando a largo plazo, alteraciones metabólicas. En niños no tenemos datos ni a favor ni en contra, y habría que estudiarlos a medio y largo plazo que garanticen la seguridad que vamos a darle" sentenciaba.