El duro correctivo de Diego Arrabal a un excolaborador de 'Sálvame' por una concentración fallida: "Humo"

Hace unos días, las personas que apoyan a Antonio David Flores organizaron una concentración para denunciar el "acoso" que sufriría tanto él como su familia. Un encuentro que, al final, tuvo un seguimiento muy escaso. Según informa el diario ABC, únicamente reunió a 300 personas. Una cifra muy baja si se tiene en cuenta la repercusión que la causa tuvo a través de redes sociales.

Por lo tanto, las expectativas no se cumplieron. Diego Arrabal, colaborador de 'Viva la Vida' ha dejado bien clara su opinión sobre la concentración de aquellas personas que no "compran" la versión de Rocío Carrasco. Y lo ha hecho con la contundencia y la sinceridad que le caracteriza y que refleja a través de sus vídeos en Youtube. Estas eran sus palabras: "La verdad solo tiene un camino: si hay 300 personas, tengo que informar que hay 300 personas. Informar que hay 1000/2000 es manipular, mentir, vender humo... cosa que creía que detestábais".

Así, el colaborador televisivo indicaba que dichas personas estaban mintiendo. Entre ellos, Antonio David Flores que aseguró que el número de ciudadanos que habían acudido a una manifestación secundando su causa era mayor.









"El movimiento de la Marea Azul va a hacer una concentración en Málaga. Esa concentración se va a hacer desde el respeto del que siempre hacéis gala a través de las redes sociales. Desde ese respeto vamos a poner de manifiesto todas esas injusticias, pero no vamos a entrar en provocaciones de gente que no quiere que esa concentración salga bien. A todas las personas que vais a estar y a los que no podáis, os estaré infinitamente agradecidos por lo que habéis hecho conmigo y con mi familia estos años. Así que estaré con vosotros el sábado día 13 a las 13:00 horas en la boca del metro del Palacio de los Deportes, junto al Hospital Quirón". Con este llamamiento, el ex de Rocío Carrasco convocaba a sus seguidores. Una convocatoria, como te adelantábamos, que no ha tenido demasiado éxito y a la que hacía referencia Arrabal.

Además, Antonio David Flores aseguraba que "no voy a hablar más con la prensa. Todo lo que tenga que decir lo voy a decir en mi canal de Youtube. Si estáis esperando a que de una declaración estáis perdiendo el tiempo para estar con vuestra familia".

Desvelado el motivo por el que Diego Arrabal volvía a desaparecer de 'Viva la vida': "Muy mal"

Diego Arrabal, que criticó la escasa afluencia de personas en la manifestación de Antonio David Flores, preocupaba a sus seguidores por su ausencia de 'Viva la Vida'. Dado el revuelo, el colaborador quiso tranquilizar a sus seguidores y dejar claro que su ausencia en Telecinco no nada tenía que ver con eso.









"Hola familia. Hoy no he podido ir a trabajar. Estoy en casa con muy mal cuerpo. Gracias a todos por los mensajes", contaba el paparazzi desde su cuenta oficial de Twitter, dejando claro que se trataba de un problema de salud por el que no tenía fuerzas como para asistir a su puesto de trabajo.