Coronavirus.- Tokio supera su récord de contagios en un día tras situarse en alerta máxima por el coronavirus

Tokio ha superado este jueves su récord de contagios de coronavirus en un solo día, con más de 280 nuevos casos, un día después de que la gobernadora de la capital japonesa, Yuriko Koike, elevara al máximo la alerta por el riesgo derivado de la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan, según ha informado la agencia de noticias nipona Kiodo.

Koike ha dicho que el récord diario de casos, que supera claramente los 243 positivos del máximo anterior registrado el viernes pasado, refleja una tendencia al alza en el número de test de coronavirus que se realizan en la capital, con más de 4.000 pruebas en un día, lo que también supone un nuevo récord.

La cifra de contagios en la capital japonesa ha estado en aumento desde que se retiró por completo el estado de emergencia el 25 de mayo. Japón registró el miércoles en total 454 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta desde que se levantó el estado de emergencia.

Con la tendencia al alza de los contagios locales, el Gobierno central de Japón tiene previsto poner en marcha la campaña 'Comienza a viajar', destinada a promover el turismo doméstico y cuyo lanzamiento suscita dudas precisamente por el aumento de casos de coronavirus y los riesgos derivados de esa situación.

Koike y otros dirigentes locales y regionales han manifestado que están preocupados por la posibilidad de que la campaña turística a nivel nacional pueda derivar en un incremento de los contagios de coronavirus que lleve al colapso de los sistemas sanitarios a nivel local o regional.

El miércoles, el Gobierno local de Tokio elevó al máximo su alerta por el coronavirus por el aumento de los contagios y emplazó a sus residentes a evitar los viajes no esenciales a otras provincias y a no visitar locales de ocio y restaurantes que no hayan adoptado las pertinentes medidas de seguridad e higiene para evitar nuevos contagios.

A diferencia de las semanas anteriores, los nuevos casos de coronavirus no han afectado mayoritariamente a jóvenes trabajando en zonas de ocio nocturno o que pasan tiempo en estos lugares. Los nuevos casos han afectado a guarderías y residencias de mayores, lo que apunta a que el virus estaría afectando a sectores de población de mayor edad.