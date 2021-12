Coronavirus.- Israel notifica su mayor cifra de casos de coronavirus durante los últimos dos meses

Las autoridades de Israel ha notificado este viernes cerca de 850 casos de coronavirus durante el último día, la cifra más alta de los últimos dos meses, en medio de un nuevo repunte en el país asiático.

El Ministerio de Sanidad ha detallado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 854 contagios, para un total de 1.354.001 positivos, con 8.230 muertos a causa de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, ha subrayado que en estos momentos hay 6.509 casos activos en el país, entre ellos 79 pacientes en estado grave, de los cuales 55 están en estado crítico, incluidos catorce que se encuentran conectados a respiradores.

Por otra parte, ha manifestado que 6.438.554 personas han recibido hasta ahora al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, de los cuales 5.815.475 cuentan ya con la pauta completa y 4.147.301 han recibido una tercera dosis de refuerzo.

La detención de los primeros casos de la variante ómicron y el repunte de las cifras ha llevado a Israel a cerrar su frontera a la mayoría de los ciudadanos extranjeros y a imponer nuevas restricciones a los israelíes que regresan de países con altas zonas de contagio.

El Gobierno ha anunciado que a partir de este mismo viernes se aplicará nuevamente el sistema de 'pase verde' en los centros comerciales, lo que implica que las personas tendrán que presentar un certificado de vacunación o una prueba negativa para acceder.

Sin embargo, la oleada de críticas por parte de la población y los empresarios ha llevado al Ejecutivo a suspender inmediatamente su aplicación, según ha informado el diario 'The Times of Israel', si bien no se descarta su imposición en un futuro.