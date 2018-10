¿Qué debes tener en cuenta para acertar al elegir el inglés como actividad extraescolar para tus hijos?

Dominar el inglés es fundamental para el futuro de nuestros hijos, por eso muchos padres no dudamos en elegir esta asignatura como un imprescindible en su formación, de hecho se ha convertido en una de las extraescolares más demandadas. Pero, ¿qué debemos de tener en cuenta para dar con la clase perfecta y que se sientan atraídos por el idioma? "La clave está en que disfruten y que no lo vean como un idioma extranjero, sino como una actividad divertida, que les va a aportar un conocimiento útil", explica a cope.es Simon Ferdinand, responsable en España del Oxford Test of English, (examen de Oxford University Press, la editorial de la Universidad de Oxford) que además nos da las seis claves para acertar a la hora de elegir esta extraescolar.

