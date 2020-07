La conmovedora lección vital que le han dado a Sara Carbonero sus pequeños: “Dificultades como aventuras”

Sara Carbonero siempre sabe hacer reflexionar a sus seguidores a través de su red social por excelencia, Instagram. Es ahí donde comparte todos los sentimientos que le van surgiendo en su cotidianidad y que en más de una ocasión nos han hecho replantearnos muchas de las cosas que nos suceden.

Lo último que ha compartido la periodista ha sido la gran lección que le han dado sus propios hijos. Junto a una imagen de una luna y un vídeo de una rana tomadas por su propio hijo Martín, Sara Carbonero comenzaba escribiendo: “Verano 2020. Ya sabíamos que iba a ser un verano “raro” y diferente. Todos o la mayoría lo estamos viviendo “al día”, sin grandes planes ni viajes, improvisando, adaptándonos, estando con la gente que queremos el máximo tiempo posible, buscando la manera de crear recuerdos bonitos y en ocasiones de aislarnos de la realidad”.

La emotiva lección de los hijos de Sara Carbonero e Iker Casillas

Y comenzaba narrando: “Hoy ha sido un día de esos en los que todo lo que puede complicarse, se complica. Nada grave, incidentes vacacionales sin importancia, contratiempos que te hacen cambiar los planes y que mientras a ti se te hacen un mundo, tu hijos lo disfrutan como una aventura súper divertida. Para ellos siempre todo está bien, porque lo está”.

A pesar de los pequeños percances la familia Casillas: “De hecho la de hoy ha terminado siendo una de las noches más bonitas de este verano, llena de cosas sencillas: un juego de toda la vida, una misión, unas linternas, una rana que aparece de repente, la luna distinta, buenos amigos, buena conversación, un baño a media noche, un colchón hinchable donde cada día cabe uno más, un “perna de pau” (helado preferido), un poco de música brasileira y muchas risas y complicidad.”.

Gracias a este momento Sara Carbonero se ha dado cuenta que: “Probablemente habría sido también un día bonito si hubiéramos seguido el plan trazado pero con toda certeza no hubiese terminado igual. Hoy me duermo agradeciendo que la vida nos siga sorprendiendo y regalando momentos únicos y que tengamos la capacidad para apreciarlos. En definitiva que no perdamos nunca esa mirada de niño que nos haga ver las dificultades como aventuras y oportunidades para crecer, el Restform como la mejor suite del mundo y la naturaleza como el tesoro más grande”.

Los hijos de Sara e Iker Casillas Martín, de 6 años, y Lucas, de 4, tienen conquistados a todos los seguidores y es que sus hijos no pueden ser más adorables. Preservando siempre su intimidad sin mostrar sus rostros, la periodista se deshace en halagos hacia ellos y comparte momentos junto a ellos siempre que puede, algo que ha provocado que sean un gran reclamo en su perfil de Instagram y que cada vez que comparte alguna foto de ellos se llena de comentarios bonitos pidiendo más instantáneas de los pequeños.