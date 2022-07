Con el verano llegan los chapuzones y con ellos las otitis: ¿cómo prevenir las infecciones de oído?

Con la llegada del verano uno de los acontecimientos que más furor causan en los niños es la apertura de las piscinas. Bien allí o en las playas es donde gran parte de ellos pasan las horas para combatir el calor y bucear les encanta. Son muchos los peligros que se pueden producir con los baños en verano, uno de los más frecuentes es el de las infecciones auditivas u otitis, que se causan por la entrada de agua y humedad en los oídos.

Los casos de este tipo de infecciones están más relacionados con los niños, de hecho, los datos que revela un estudio por el Hospital de Stanford, en Estados Unidos, indican que 8 de cada 10 niños padecen otitis antes de cumplir los cinco años. “Es cierto que afecta más a los niños y se debe principalmente a dos motivos, por un lado que su conducto auditivo es más estrecho de lo habitual y es más fácil que se quede agua estancada; por otro lado que no tienen una percepción del taponamiento como la tenemos los adultos, por lo que no se quejan tanto y es lo que causa la infección”, explica Gómez.

En la mayoría de los casos no son graves y los síntomas se quedan en un dolor de oído, pitidos molestos, pérdida temporal de audición y en algunos casos desequilibrios. Pilar lo sabe bien, tiene 4 niños y tres de ellos han pasado por la otitis: “te preocupas porque ves que los pequeños lo pasan mal, les duele y no pueden descansar bien. De momento la pequeña se ha librado, pero no descartamos que ahora en verano le llegue la infección”.

La higiene obsesiva puede ser la causa de todo

El jefe de otorrinolaringología del Clínico San Carlos también nos explica que uno de los errores más habituales que cometemos es luchar contra el cerumen: “a pesar de lo que nos podemos pensar, la cera en el oído no es para nada mala, de hecho actúa como un antiséptico natural. Los problemas suelen venir cuando nos pasamos de la raya con la higiene auditiva y usamos utensilios como los bastoncillos que lo único que hacen es empujar todo el cerumen hacia el tímpano y generar tapones, eso a la larga también favorece las otitis”. Lo mejor para prevenir, por lo tanto, es no dejar que entre agua en los oídos y si entra intentar sacarla. Y sí, para hacerlo, el método de dar saltos a la pata coja es una opción más que apropiada.

¿Cómo tratar las otitis?

La mayoría de los casos de otitis se solucionan con la toma de antibióticos por vía oral o mediante gotas dependiendo de si la infección afecta al oído medio o al exterior. La más típica de estas fechas es la segunda, causada por estancamiento de agua en el conducto auditivo y causa fuertes dolores de oído que pueden llevar al alarmismo. Sin embargo, como explica Gómez Serrano, es muy extraño que las otitis externas se traduzcan en una pérdida auditiva permanente: “en medicina pasa de todo, pero para que eso ocurriera se tendría que juntar con alguna otra patología como una perforación en el tímpano, por ejemplo, que cause una infección tanto en el oído externo como en el interno”. Lo principal, en cualquier caso, es acudir a los especialistas médicos y que sean ellos los que marquen los pasos a seguir.