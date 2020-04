Cómo una teoría conspiratoria relaciona al 5G con la aparición del coronavirus

La desinformación se ha convertido en uno de los males más peligrosos que acechan a nuestras sociedades. Desde que comenzase el confinamiento derivado de la crisis sanitaria a raíz de la pandemia del coronavirus, las noticias sin contrastar fluyen libremente. Es un mal que debemos de combatir con firmeza. Son muchos los bulos que han surgido para tratar de ensuciar el escenario sobre el nacimiento del coronavirus. ¿Fue natural? ¿Fue creado?¿Hay intereses detrás? Incluso hemos llegado a escuchar que todo lo que estamos viviendo lo ha causado el 5G.

¿Son ‘fake news’? Lo que está claro es que son noticias que saltan de móvil a móvil, y en cuestión de horas dan la vuelta al mundo. La sensación de estar dentro de una película de ciencia ficción alimenta el universo de las teorías conspirativas. Esas que aseguran que el coronavirus ha sido fabricado para dar la vuelta a nuestra realidad actual. Sin duda hemos oído hablar de un arma biológica para mermar un segmento de la población. Varios científicos ya lo han desmentido en la revista ‘The Lancet’ asegurando que los resultados concluyen que el origen del coronavirus está en la vida silvestre. Por otro lado, se ha llegado a decir que el virus fue fabricado en un laboratorio. Se habla de un mercado de animales en Wuham como origen real del actual coronavirus pero lo cierto es que a día de hoy no se sabe cuál es exactamente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) solo asegura que tiene un origen animal y que probablemente éste sea un murciélago.

Luego, llegan las teoría políticas. Unas hablan de un complot para poner fin a la guerra comercial entre EE. UU. y China. Hay quien ve un paso más en la batalla diplomática entre los dos grandes gigantes del mundo. Alimentan la teoría de que Oriente lo ha ordenado fabricar para doblegar a Occidente. Incluso han llegado a decir que Bill Gates, el multimillonario estadounidense, tiene la patente del virus algo que ya ha desmentido. El Instituto inglés Pirbright sí que registró hace cinco años una patente pero que procedía del virus de la gripe aviar. Respecto a una posible elaboración, hemos llegado a leer que fu fabricado por grandes farmacéuticas para vender vacunas. Lo cierto es que a día de hoy ésta no existe y los expertos calculan que habrá que esperar un año para que esté disponible. Distintos ensayos en todo el mundo siguen trabajando contrarreloj para crearla y probarla en humanos. Y po último, la joya de la corona, su relación con el uso del 5G. Otra corriente asegura que esta tecnología puede inutilizar nuestro sistema inmune y provocar que el virus entre con más fuerza. También defiende que el 5G ayuda a transmitirlo.

LAS ADVERTENCIAS DE FUENTES Y DE VICENTE

En "La Noche" en COPE con Adolfo Arjona hemos analizaron en un programa especial todas las aristas de la pandemia, desde el rechazo que recibieron aquellos que, adelantándose a lo que estaba por venir, vaticinaron los problemas a los que nos enfrentaríamos, hasta las tesis conspiranoicas que apuntan a un virus creado por el hombre, para iniciar una guerra sin balas donde la meta es el dinero y el poder.

Hablaron con colaboradores de Cuarto Milenio que sufrieron este rechazo por adelantar lo que iba a ocurrir: el investigador Pablo Fuentes, y el periodista y sociólogo Enrique de Vicente. Este último, sostiene la tesis de que el virus se creó en un laboratorio de Wuhan, pero que su salida no fue voluntaria sino accidental. "Es demasiada coincidencia que en Wuhan, donde todo empezó, existe el único laboratorio de alta seguridad que hay en China. Y es mucha coincidencia que ocurriera la capital más rebelde dentro de la China principal, quitando Hong Kong", ha contado de Vicente. El sociólogo da datos sobre este laboratorio estatal - quién lo dirige o desde cuándo existe - y las luchas de poder dentro del partido comunista chino que forman parte de este juego de ajedrez.

¿TIENE ALGO QUE VER EL 5G CON EL CORONAVIRUS?

Enrique de Vicente en la Noche de COPE: "Hay mucha gente que se está beneficiando de esta pandemia"

De Vicente tampoco descarta que el 5G pueda estar detrás del virus. "Hay estudios e hipótesis de que los campos electromagnéticos podrían alterar los virus y favorecer las epidemias. Y cada vez que hay la introducción de un elemento que cambia el campo electromagnético ha habido una pandemia. No olvidemos que Wuhan es la primera ciudad del mundo que tenía 100% cobertura 5G", ha contado.

Saliendo del aspecto que afecta a nuestra salud, hemos llegado a escuchar que el 5G sería el motivo de esta "guerra encubierta" a través del coronavirus entre China y Estados Unidos. Al parecer, el gigante asiático llevaba ventaja en el desarrollo y en la implantación de está tecnología. Según los expertos, el 5G será el adelanto que esté presente en todos los objetos de nuestro día a día. Desde la lavadora hasta nuestro coche autónomo. Es decir, que el país que llegase a implantar el 5G en la mayor parte de los países del mundo podría acceder a información sobre nuestras vidas muy valiosa. Y en este caso, China, estaría muy por delante de EE. UU. tanto en el desarrollo como en la implantación, ya que el precio del 5G chino sería menor que el del resto de competidores. Es conocido que muchos países europeos estaban hablando con China para hacer llegar esta tecnología a todas las zonas de sus territorios. Algo que, según esta teoría conspiratoria, habría obligado a Estados Unidos a actuar. Pero, no solo no existen pruebas sobre ello, sino que Estados Unidos está siendo uno de los países más afectados, por lo que no tendría mucho sentido pensar que el coronavirus sería algo creado por los americanos.

Escuchamos, leemos, y vemos demasiada información que debemos ser capaces de cribar. Vivimos en el mundo de la desinformación. Por ello, es difícil saber advertir qué es lo cierto y qué no.