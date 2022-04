Maniobra de Heimlich: ¿Cómo salvar la vida a alguien que se está atragantando?

La vida de José Cabrera, doctor forense y un habitual en 'Cuarto milenio' y 'Horizonte', sufrió un cambio enorme en estos últimos días. El experto se ha topado con una de las peores realidades a las que se puede enfrentar un ser humano, que es la pérdida de una esposa de manera inesperada. Su mujer falleció atragantada con un trozo de zanahoria cuando comía con su marido en un restaurante de Marbella. Los trabajadores y los clientes que se encontraban en el lugar intentaron hacer todo por la afectada, que entró en paro cardiaco y, finalmente, falleció en el acto.

De este modo, lo que sucedió es que el fragmento de zanahoria se quedó atascado en la glotis, impidiendo que la víctima pudiese respirar, lo que provocó que no pudiera sobrevivir. Actuar en estas situaciones es crucial para salvar la vida de alguien que se encontrara en este apuro ¿Sabrías qué hacer?

Ante todo la Cruz Roja incide en la necesidad de prevenir e “impedir que los niños menores de tres años jueguen con juguetes u objetos pequeños ni que coman frutos secos sin trocear”.

En el caso de que se atragantara un niño menor de un año aconsejan lo siguiente:

Si con todo no ha salido el cuerpo extraño, "hay que darle la vuelta y comprimir con fuerza 5 veces seguidas en el centro del tórax. Hay que alternar las palmadas en la espalda con las compresiones en el tórax hasta que consiga expulsar el cuerpo extraño, o hasta que llegue la ayuda médica".

En el caso de adultos, si la persona que se ha atragantado" puede hablar, toser y respirar, aunque sea con dificultad, la obstrucción de la vía aérea (atragantamiento) es incompleta" con lo que aconsejan "animarle a toser con fuerza, pero sin darle palmadas en la espalda y sin intentar sacar el objeto con nuestros dedos para evitar introducir el cuerpo extraño más profundamente en las vías aéreas".

Si por el contrario, la persona no puede hablar, toser ni respirar, se lleva ambas manos al cuello porque no puede respirar, la situación puede revestir gravedad con lo que hay que pedir ayuda médica, llamando al 112".



Si la obstrucción completa de la vía aérea afecta a un niño mayor de un año o a una persona adulta, "hay que colocarse a su lado y darle 5 palmadas fuertes en la espalda, a la altura de los hombros (entre ambos omóplatos)". Si con ellas no consigues hacer salir el cuerpo extraño, aconsejan lo siguiente:

Cruz Roja recomienda "alternar las palmadas en la espalda con las compresiones abdominales hasta que consiga expulsar el cuerpo extraño, o hasta que llegue la ayuda médica".