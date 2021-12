¿Cómo leer el código de los huevos? Qué significa y cómo identificar cada tipo

Cocidos, escalfados o fritos. El huevo es uno de los alimentos más completos y, lamentablemente, desaprobados por parte de miles de nutricionistas. Resultan fáciles de preparar, combinar y consumir. Los más habituales son los de gallina, pero también se consideran un regalo al paladar los de pava, pata, codorniz e, incluso, avestruz.

El huevo de gallina recibe la denominación científica de Gallus Gallus y ha sido siempre uno de los alimentos más consumidos por el ser humano. Según los documentos históricos de algunos expertos, fue en el año 6.000 a.C. cuando los pobladores de algunas regiones de Asia y de la India decidieron domesticar gallinas salvajes, había nacido la avicultura. Desde la India, acompañando a las tribus nómadas, las gallinas cruzaron Mesopotamia hasta llegar a Grecia. Se cree que el período de mayor dispersión fue en la Edad de Hierro . En España, la historia documentada de la avicultura comienza con la obra “Los doce libros de la agricultura”, que describe las características de las aves de puesta, la ubicación de los gallineros, cómo han de construirse y detalla la comida con la que hay que alimentar a las gallinas.

A principios del siglo XX, la industria inicia los primeros pasos favorecida por la creación en 1896 de la Real Escuela de Avicultura de Arenys de Mar, Barcelona. A partir de 1960 surge la avicultura intensiva y la selección en las razas de gallinas autóctonas que permitió mejorar sensiblemente la producción.

Como acabamos de ver, la importancia de los huevos es muy grande e importante. Hoy os enseñaremos a cómo leer el código de los huevos, para qué se utiliza y qué significan todos esos números.

La numeración de los huevos nos indica cómo están las gallinas ponedoras en la granja de procedencia. Es decir, si estaba enjaulada, en el suelo o al aire libre, además también nos informan sobre la localidad exacta de donde proceden. Aunque el código de los huevos pase desapercibido para muchos de los consumidores, la información que proporcionan es fundamental para conocer la calidad que tiene el huevo que van a consumir. Y es que, a pesar de que los huevos comerciales han pasado controles estrictos de calidad, su naturaleza es distinta.

Leer el código de los huevos es muy fácil, solo hay que recordar qué representa cada dígito, y lo tendréis más claro y fácil con la imagen que podéis ver a continuación, imagen proporcionada por el Instituto del Huevo. La recomendación es que no se adquieran huevos que no estén marcados con dicho código que muestra la trazabilidad y seguridad alimentaria en la producción de huevos, claro está siempre habrá quien tenga sus propias gallinas, o algún familiar que les abastezca para uso particular.





El primer dígito: es el código de forma de cría.

0 : Granjas de gallinas ecológicas : las instalaciones son similares a las granjas camperas, pero las gallinas se alimentan con pienso que procede de la agricultura ecológica y tienen que cumplir las normas específicas de esta producción.

1: Granjas de gallinas camperas: las granjas tienen, además de un gallinero como el de las gallinas en el suelo, corrales al aire libre donde las gallinas salen a picotear, escarbar y darse baños de crema.

2: Granjas de gallinas en suelo : las gallinas se mueven libremente dentro del gallinero, en el que tienen comida, agua, ponederos y zonas de descanso.

3: Granjas de gallinas en jaulas : las gallinas aquí, están dentro de jaulas diseñadas especialmente para facilitar la recogida de los huevos, evitando que se ensucien con el estiércol. Tienen acceso continuo al agua y a una alimentación equilibrada. Estas instalaciones facilitan el control sanitario y la limpieza. Es el sistema más habitual en España.

Las dos letras siguientes: es el código del Estado miembro de la UE del que proceden los huevos. En este caso, España sería: ES.

Algunos otros ejemplos de países son: DE (Alemania), BE (Bélgica), HR (Croacia), DK (Dinamarca), FR (Francia), EL (Grecia) o IE (Irlanda).

Los cinco dígitos siguientes

En España, después de estas letras aparecen cinco dígitos. Los dos primeros se refieren a la provincia de la granja de producción, y los tres restantes hacen referencia al municipio donde se encuentra la granja.

Los demás dígitos

Los últimos números del código del código de los huevos hacen referencia a la identificación de la granja en el municipio. En caso de ser una granja con varias manadas, el último dígito podría hacer referencia a la manada concreta.

La calidad del huevo está directamente relacionada con el origen de su producción, razón por la que muchos consumidores deciden comprar huevos de producción local para apoyar al comercio cercano. También podrás prevenir la huella ecológica, ya que no es lo mismo el transporte de huevos de un país a otro que dentro del mismo municipio.

En el envase de los huevos puedes encontrar también referencias sanitarias del producto, así como datos importantes como si son refrescos, su caducidad, cómo conservarlos… Todo esto te ayudará a elegir mejor qué huevos comprar.

La numeración de los huevos nos ofrece tanta información valiosa que, a partir de ahora, cada vez que veas uno en el supermercado, te fijarás de dónde procede y querrás consultarlo sin falta.