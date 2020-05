La Comisión de la Reconstrucción contará con representantes de discapacidad, infancia, ecologistas y CRUE

En la lista inicial de 40 comparecientes no aparecen organizaciones feministas, del sector de migraciones y refugio ni de personas mayores

La comisión creada en el Congreso de los diputados para debatir propuestas que aceleren la recuperación de España tras la crisis del coronavirus contará con la participación de representantes de ONG de discapacidad e infancia, además de la la Conferencia de Rectores (CRUE), organizaciones ecologistas y científicas.

Se trata de una lista inicial de cuarenta compaececientes, susceptible de ampliación, en la que de momento no aparecen organizaciones feministas, relacionadas con el ámbito de las migraciones y el refugio o con las situación de las personas mayores.

La comision pondrá en marcha este jueves los cuatro grupos de trabajo encargados de presentar las conclusiones y fijará las primeras comparecencias de altos cargos y expertos, que comenzarán el próximo martes con la vicepresidenta Carmen Calvo.

Esta Comisión de la Reconstrucción Económica y Social, conforme al diseño del PSOE y Unidas Podemos, acordó crear cuatro grupos de trabajo, uno por cada bloque temático, que estarán dirigidos por un miembro de la mesa. Así, el equipo encargado de política sanitaria lo dirigirá Isabel Borrego, del PP, de la reactivación económica se ocupará Maria Luz Martínez Seijo, del PSOE; la Política Social la coordinará Enrique Santiago, de Unidas Podemos; y el 'popular' Guillermo Mariscal llevará las riendas del tema europeo.

Según el plan aprobado, cada uno de esos grupos de trabajo contará con 20 miembros, dos por formación parlamentaria. La novedad es que en esos equipos se dará entrada a personas ajenas a la Cámara. En concreto, cada grupo parlamentario nombrará dos representantes por bloque temático, uno diputado y el otro podrá ser un experto o un representante social o institucional. En todo caso, tras las reticencias del PP se ha precisado que sólo los diputados podrán actuar como portavoces en los debates.

En el grupo de políticas sociales y cuidados está prevista la comparecencia del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, además de representantes de organizaciones sociales. Concretamente, han sido citados un miembro del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)y el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, además de la Plataforma de Infancia y Save the Children. No han sido incluidos, sin embargo, entre los comparecientes organizaciones de inmigración y feministas, ni representantes de colectivos de mayores o de residencias de ancianos.

En este grupo de trabajo comparecerá además el economista Daniel Raventós, especialista en renta mínima, así como un representante del Sindicato de Llogaters y Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En el ámbito educativo, el grupo de trabajo de politicas sociales contará solo con un representante del Consejo Estatal del Estado y de la Conferencia Rectores de las Universidades Española (CRUE).

Tambien están convocados, aunque en el grupo de trabajo de reactivación económica, un representante de G6 Alianza de Organizaciones Ecologistas y Fundación Renovables, en la que también estarán presentes del Consejo Superior de Organizaciones Científicas (CSIC) y de la Fundación COTEC, además de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

La comisión que preside el socialista socialista Patxi López irá también poniendo fecha a ese primer listado de unas cuarenta comparecencias de ministros y de expertos independientes. Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la primera persona citada será la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que comparecerá el próximo martes.

A lo largo de las próximas semanas se escuchará a los otros tres vicepresidentes y a los ministros de Sanidad, Trabajo, Igualdad y Exteriores, pero también desfilarán por la comisión los agentes sociales (CEOE, Cepymne, sindicatos, autónomos) y representantes de organismos supervisores (Banco de España o Airef), de ONGs y de organizaciones sanitarias, científicas y de turismo.

La comisión tiene aprobado un calendario de reuniones con el objetivo de que, a finales de junio, estén redactadas las conclusiones de los cuatro grandes bloques temáticos para su aprobación por el Pleno del Congreso, a más tardar, a principios de julio. El PP y Vox querían programar ya cuatro reuniones semanales, incluyendo sábados, pero se impuso el criterio de PSOE, Unidas Podemos y las minorías para dejar que las reuniones se vayan convocado en función de las necesidades, sin prefijar días concretos.