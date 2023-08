Colate Vallejo-Nágera recuerda lo mucho que le gusta estar en España: "Yo por mí me quedaba ya para siempre"

MADRID, 16 (CHANCE)

Colate Vallejo-Nágera ha vuelto a España por tiempo limitado, y es que el ex de Paulina Rubio actualmente vive en Miami junto a su hijo. Por el momento, el empresario sigue disfrutando de sus vacaciones en la capital, y ha compartido con nosotros su aprecio por su país y su descontento por tener que volver a Estados Unidos: "Tengo que volver pero yo me quedaría aquí encantado. Este es el mejor país del mundo, donde mejor se vive, donde mejor se come, dónde están las mujeres más bonitas".

Con un toque de humor que caracteriza su estilo, hace referencia a la posibilidad de que Paulina lo hubiera acompañado a la corrida de toros: "Todo genial, casi viene, fíjate. Casi viene". Sin embargo, no olvida señalar que su permanencia en Miami no es una elección propia:"Yo no me quiero ir, yo por mí me quedaba ya para siempre".

Disfrutando de tiempo de calidad con su hijo y su familia, Colate comparte lo mucho que disfrutan aquí: "Sí, estoy con mi hijo. Lo he intentado traer hoy pero se lo está pasando tan bien en el pueblo que no ha querido venir así que nada, muy bien. y bueno, muy sorprendido de ver tanta".

Refiriéndose al momento difícil que atraviesa Manuel Díaz 'el Cordobés', comenta: "Sí, le han pillado, ¿no? Claro, claro. Es que son cosas que tiene esta difícil y peligrosa profesión pero es también una parte bonita eso".

Defendiendo la tauromaquia y sus festividades, expone su opinión sobre las crecientes críticas: "Fiesta nacional, una de las cosas más importantes que hay en nuestro país y por lo que más se conoce nuestro país internacionalmente pero como tenemos esta sociedad tan dispar pues también, tan denostada, desgraciadamente. Lo que acabo de soltar, parezco un tío inteligente". Entre risas, bromea sobre su edad: "Claro, hay que cuidarse. Tengo cuarenta años, ¿y tú?".