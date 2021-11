El CISNS prorroga los aforos máximos para la Liga de Fútbol, la ACB y otros eventos deportivos en hasta el 100% en exteriores y en hasta el 80% en interiores

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas abordan la administración de una dosis de recuerdo a los vacunados con Janssen, tal y como aprobó la Comisión de Salud Pública.El Consejo Interterritorial ha sido informado de la convocatoria de designación de nuevos CSUR a través de la plataforma web.

Madrid, 27 de octubre de 2021.– El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado este miércoles, con el acuerdo de todos los miembros y una sola abstención, renovar el acuerdo de las medidas específicas frente a la COVID–19 adoptadas para las competiciones deportivas de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, la Liga de la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB), así como de otros eventos deportivos. De esta forma se prorroga el acuerdo mantenido por este mismo órgano a finales del mes de septiembre, basándose en el mantenimiento de unas cifras bajas de contagios en todo el país, pese a la ligera subida en algunos indicadores que se han experimentado en estos últimos días.

Tal y como figura en el Acuerdo, se ha prolongado un aforo máximo de hasta el 100% para eventos en recintos abiertos y un aforo máximo de hasta el 80% para eventos en recintos cerrados, respetando las medidas no farmacológicas de protección frente a la COVID–19. Los asistentes a los eventos serán preferentemente personas abonadas, así como público local y los entrenamientos se realizarán preferentemente sin público y, en todo caso, con los límites del aforo máximo establecido. Se mantienen, también, el resto de medidas como el reforzamiento de la vigilancia del cumplimiento de la obligatoriedad del uso de mascarilla y el respeto a las indicaciones sanitarias. Así, no acudirán al evento deportivo las personas que presenten sintomatología compatible con COVID–19, así como aquellas que se encuentren en aislamiento o en periodo de cuarentena por contacto estrecho con un caso de COVID–19. Con carácter general, no se permitirá la venta ni el consumo de alimentos y bebidas durante el evento deportivo. Del mismo modo, no se permitirá el consumo de tabaco y de productos relacionados, tanto en espacios interiores como exteriores.

Dosis de recuerdo de la vacuna Janssen

En la reunión mantenida en la tarde de este miércoles, el CISNS también ha abordado la administración de una dosis de recuerdo a las personas vacunadas con Janssen, tras la decisión unánime en el mismo sentido de la Comisión de Salud Pública celebrada el pasado martes.

El Ministerio de Sanidad recuerda que esta vacuna, pese a ser efectiva, lo es menos en comparación con las vacunas ARNm. Por eso, para completar la protección de estas personas, se administrará una dosis de recuerdo con vacuna ARNm a partir de los 3 meses de la dosis inicial. Las comunidades autónomas comenzarán la administración de esta dosis de recuerdo a partir de 15 de noviembre siguiendo el orden de priorización que marca la estrategia de vacunación frente a COVID–19 en España.

Nuevos CSUR

En la reunión también se informó que el próximo 12 de noviembre de 2021 se abrirá la convocatoria para la presentación de propuestas de centros por parte de las comunidades autónomas para ser designados nuevos CSUR de patologías y procedimientos que ya cuentan con ellos. Esta será la primera vez que esta convocatoria se realizará a través de la plataforma web creada para ello. Los CSUR son centros para el diagnóstico y/o tratamiento de enfermedades poco frecuentes que requieren de un alto nivel de especialización. En la actualidad el SNS cuenta con 297 CSUR en 51 centros para la atención de 71 patologías.

Puedes visitar nuestra sección de sociedad para leer más noticias.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún cose la aplicación de COPE para iOS ( iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.