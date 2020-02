Caza al zorro entre los diputados

“Hemos visto muchas cosas extrañas en este parlamento desde 2017, ¡pero esto lo supera todo!”, decía la diputada conservadora Julia López, quien se disponía a marcharse a casa anoche cuando se encontró de frente con un zorro subiendo por las escaleras mecánicas.

Un zorro fisgonea en la cafetería moderna del parlamento de Westminster

Westminster tiene dos zonas: la clásica, que da al río, con las famosas “casas del parlamento”; y la nueva, que se inauguró en 2001 como edificio adyacente y se llama Portcullis House. Fue en esta parte de construcción moderna donde el pequeño animal decidió jugar al escondite con la policía y los diputados. Aún no está claro cómo entró -aparentemente empezó trepando y saltando hasta el tercer piso, y después se coló por las oficinas- pero estuvo paseándose a sus anchas un buen rato hasta que alguien se dio cuenta y dio la voz de alarma.

Cotilleó en la cafetería, llegó hasta el cuarto piso, despistó a unos cuantos agentes y, antes de ser atrapado, dejó un regalito en la puerta de los laboristas. El chiste estaba servido. Y además, en las redes sociales enseguida empezaron las comparaciones con la cadena estadounidense Fox News (zorro en inglés es “fox”).

La mejor secuencia la fue retransmitiendo en directo la periodista del diario The Sun que cubre habitualmente las sesiones parlamentarias, Kate Ferguson. Estaba allí, y fue compartiendo los detalles:

20:24 ¡Hay un zorro perdido en el Parlamento! La policía está tratando de espantar, pero ahora está en el piso superior de la PCH. [NdR.- Portcullis House]

20:30 El zorro ha subido al tercer piso. Policía con grandes guantes va en busca del

20:36 Fox News - el zorro está ahora en el cuarto piso... los policías siguen en el caso. ¿Pero cómo se atrapa a un zorro en un palacio gigante...?

Y así, hasta que llegó el final de la aventura .

Sin perder la elegancia en los andares, salió de la caja y se adentró en la plaza del parlamento.

Este pequeño zorro no es el primer animal que visita la sede legislativa del Reino Unido. En 2018, un petirrojo sobrevoló los escaños de los Comunes durante la sesión de control al primer ministro que, entonces, era Theresa May. Pero justo ese día no estaba ella.