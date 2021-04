El caso de Chile: por qué las vacunas no consiguen frenar la expansión del coronavirus

Mucho se ha hablado esta semana en nuestro país de las vacunas. Con el fin de la Semana Santa y la llegada del mes de abril, el plan de vacunación puesto en marcha por la Unión Europea en coordinación con el Gobierno de España parece que iba a coger otro ritmo en nuestro país con la llegada de millones de vacunas capaces de frenar en seco una nueva expansión de la covid-19.

Sin embargo, esta expansión parece que no se está frenando en todos los lugares del mundo de la misma forma. El ejemplo más práctico es Chile. El país sudamericano es uno de los mejores territorios de dicho continente. El 30% de su población tiene al menos una de las dosis y el 15% tiene la pauta completa. Sin embargo, esto no ha tenido repercusión en los datos del coronavirus. El país gobernado por Sebastián Piñera es uno de los países de Latino América que más alta de mortalidad tiene a raíz de la covid-19, ya que cuenta con más de 1500 muertos por millón de habitantes en un total casi de 30 mil fallecidos. Cifras que aumentan la presión hospitalaria del país.

El motivo por el que no se consigue erradicar el virus

La pregunta que a todo el mundo le provoca este contraste hace preguntarnos una cuestión: ¿qué está ocurriendo? Según diversos experto en la materia, alertan de que el hecho de que se esté vacunando masivamente no es suficiente para llegar a erradicar la expansión del virus. "Las vacunas no son la única herramienta de control de la epidemia. Son una herramienta más, que evita la enfermedad grave, pero no la transmisión. Los virus siguen circulando”, afirma la doctora Ramírez en una entrevista concedida a DW.

Algo que corrobora el doctor Ernesto Laval, quien recalca que a la vacunación masiva hay que añadir otras estrategias que puedan frenar la expansión del virus. "Los entendidos y los estudios indican que la vacunación por sí sola no es suficiente. Es una estrategia que hay que sumar a otras. Es muy importante además continuar con medidas de contención de la pandemia”, corrobora Laval.

En este sentido, la doctora Ramírez añade, además, que "la cobertura de vacunas hasta el momento es todavía parcial. protección tampoco es inmediata. La mayor inmunidad se alcanza después de dos semanas de puesta la segunda dosis, lo que para los primeros inoculados recién está ocurriendo ahora”, afirma.