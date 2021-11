La carta de la madre de la menor violada en Igualada a Irene Montero: "¿Qué es mi niña, una muñeca rota?"

El pasado 1 de noviembre, una menor de 16 años sufría una agresión sexual en Igualada que provocó su ingreso en la UCI. La víctima ha entrado en quirófano este miércoles por las lesiones que le provocaron los agresores, según ha informado el abogado de la familia en sus múltiples comparecencias a los medios.

Así informaba el letrado del estado de la menor en un programa de televisión: "Toda intervención recoge un riesgo, no creo que se tema por su vida, no he podido hablar más ampliamente con su padre. Cuando esté plenamente recuperada, va a contar lo que pasó; no está en condiciones ahora por su estado físico que es complicado".

La joven sufrió una fractura en el cráneo, además de violentos golpes en todo el cuerpo. En un primer momento, la ambulancia la trasladó al Hospital de Igualada aunque tuvo que ser desplazada por la gravedad de sus lesiones.









Mientras la joven se recupera, los investigadores tratan de elaborar una reconstrucción de la noche en la que fue agredida sexualmente. Presentaba múltiples lesiones y golpes y todavía se encuentra en proceso de recobrar la memoria. Por ello, el abogado intuye que detrás de esta agresión hay varios sujetos: "Ni un animal es capaz de hacer eso. A estos individuos no hay forma de mencionarlos y esto a cualquier persona le toca en el alma. El transportista que la encontró pensó que se encontraba ante un cadáver".

Los Mossos se enfrentan a varias dificultades para resolver el caso. Uno de ellos es que no hay imágenes del interior del local donde la menor acudió, mientras que las cámaras que se encuentran en las naves del polígono tienen limitado su alcance. Todavía deberán esperar a que la víctima se recupere para también esclarecer más en detalle lo ocurrido.









El caso ha llegado a la política. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado su "apoyo" a la "mujer de 16 años a quien han violado en Igualada".

"Tienes todo nuestro apoyo", escribía la ministra en su cuenta oficial de Twitter, red social en la que también ha señalado que espera "su pronta recuperación con el acompañamiento y la reparación necesaria". Concluía su mensaje asegurando que "la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras".

A la mujer de 16 años a quien han violado en Igualada: tienes todo nuestro apoyo. Esperamos su pronta recuperación con el acompañamiento y la reparación necesaria. Que la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras.





La madre de la menor, tras las palabras de la ministra, ha expresado su "indignación" por el tuit publicado por Irene Montero cuando trascendió el caso. Además, también escribió una misiva a Sánchez pidiéndole un endurecimiento de las penas por este tipo de delitos.

"Que la ley sea dura con esos salvajes. Mi hija, y las hijas e hijos de todas las madres. Merecen estar tranquilos por la calle, pasear tranquilamente, no tener que ir mirando hacia atrás con miedo".









"Los niños tienen que ser muy protegidos en las redes sociales, en los sitios de ocio, que son los que nos producen más intranquilidad. En esa zona tiene que haber más seguridad en todos los sentidos para que se sientan seguros".

Mientras, y para tratar de evitar que se produzcan más hechos de este tipo, el Ayuntamiento de Igualada ya ha anunciado que instalará cámaras de videovigilancia en el polígono en el que se produjo la supuesta violación.

'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a la respuesta de la madre a la titular de Igualdad. Estas eran las palabras de la progenitora a la política.

"A la ministra de Igualdad. Usted no ha tratado con igualdad, no ha tratado con empatía ni a la niña, ni a la familia. Dudo muchísimo que realmente se haya puesto en la piel de mi hija y todo el abuso que sufrió y el futuro que le espera.

Dijo en un tuit: A la mujer de 16 años a quien han violado en Igualada: tienes todo nuestro apoyo. Esperamos su pronta recuperación con el acompañamiento y la reparación necesaria. Que la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras. Usted es madre, dudo muchísimo que realmente se haya puesto en la piel de mi hija y todo el abuso que sufrió y el futuro que le espera y muchísimo menos se ha puesto en mi piel.

Mujer no. Es una adolescente, una niña, dirigirse a una chica joven como 'mujer' aunque por supuesto sea su sexo, es ofensivo y despectivo. ¿Reparación necesaria? ¿Qué es mi niña, una muñeca rota que se repara y a correr? El daño que tiene mi hija físico y psicológico ya es para toda la vida, no se repara. 'Que la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras'. ¿Sabe usted a que me han sonado esas palabras? A que cosan a la mujer y a correr.

Endurezca las leyes o seguirá pasando cada vez más. Usted es madre, recuerde eso y póngase en la piel de la niña. Póngase en la piel de todas las mujeres violadas diariamente. Demuestren una ayuda de verdad, demuestren que van a tomar medidas de verdad. Queremos un mundo seguro. Aprovecho para agradecer la profesionalidad, humanidad, empatía y cariño de todos y cada uno de los especialistas, médicos, enfermeras, recepcionistas, personal de limpieza, todos, un trato muy humano y familiar.

También agradecer a todos los Mossos por estar ahí luchando por todos, por cada uno de nosotros. Póngase en mi piel de verdad. En la piel de todas las afectadas".