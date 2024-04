Carmen Tello desvela por qué no habla de la relación de su hijo Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal

MADRID, 8 (CHANCE)

Apasionada de los toros, Carmen Tello ha sido uno de los rostros conocidos que este domingo ha asistido a La Maestranza de Sevilla para disfrutar de la corrida protagonizada por Ruiz Muñoz, Juan Pedro García 'Calerito' y Lama de Góngora, sobrino nieto de Curro Romero, que como nos contó su mujer prefirió quedarse en casa para ver la faena por televisión. "Él no podía venir hoy porque estaba muy cansado, y yo me he venido para acá para verlo con la familia" ha explicado la socialité.

El motivo del "agotamiento" del 'Faraón de Camas', como ha revelado la propia Carmen, su viaje a Madrid el pasado jueves para recibir el XV Premio Taurino de ABC. Un reconocimiento muy especial en el que la que fuera la mejor amiga de la Duquesa de Alba se pronunciaba por primera sobre sobre la relación que su hijo menor, Enrique Solís -fruto de su matrimonio con el marqués de la Motilla- mantiene desde hace dos meses con Vicky Martín Berrocal: "De ese tema ni lo he hablado con él ni me meto" aseguraba, reconociendo que conoce a la diseñadora "desde hace muchos años", y que si su hijo "es feliz, yo soy feliz".

Una decisión la de no hablar sobre la vida amorosa de Enrique que como ha revelado a su llegada a La Maestranza se debe a que al empresario "no le gusta que hable de sus temas". "Tú sabes que yo os tengo mucho cariño y hago lo que puedo, pero ese tema de verdad, tengo mucho respeto a mis hijos" ha explicado, confirmando así que si no habla abiertamente de la historia de amor que de su hijo con Vicky -por la que no oculta que tiene un gran cariño- es porque el joven se lo ha pedido.