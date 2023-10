Carmen Lomana olvida su polémica con Pilar Vidal debutando como modelo (con tropiezo incluido)

Los últimos días no han sido fáciles para Carmen Lomana. La socialité, que todavía se recupera del susto por el asalto que sufrió en su domicilio hace varias semanas, está en el punto de mira por haber llamado "gorda" a la periodista Pilar Vidal en 'Espejo Público'.

"Que lo sepa toda España. La señora Carmen Lomana, que va de paz, amor y súper educación me ha llamado gorda" revelaba muy afectada la colaboradora, que sin poder contener las lágrimas reprochaba a su compañera "no sabes si detrás de cada persona que tiene sobrepeso hay un problema".

A pesar de que en un primer momento Carmen intentaba justificarse: "todo es cuestión de actitud, ya está bien de complejos, yo estoy muy contenta de tener 75 años pero mucha gente me ataca y me llaman vieja", finalmente acababa por disculparse con Pilar Vidal.

"Lo siento y perdona. Te he pedido perdón por si el argumento que yo he defendido de tener demasiada grasa te podía molestar. No ha sido ante las cámaras, ha sido en una reunión. Yo siempre he pensado que eras una persona que llevaba muy bien los kilos, y muy simpática y muy divertida, no daba la sensación...", ha zanjado.

Unas declaraciones que han desatado una gran polémica y tras las que Carmen, que ha sido acusada de gordofobia, ha puesto tierra de por medio viajando a Barcelona para vivir una de las tardes más especiales de su vida.

Y es que demostrando que nunca es tarde para cumplir un sueño, la socialité ha debutado como modelo en la 080 Barcelona Fasion, cerrando el desfile de la firma Dominnico. Un estreno sobre la pasarela en el que Lomana desfiló con un minivestido negro con rotos en la falda, escote 'off shoulder' y manga larga ceñida y rematada en mitones, y el que sufrió un tropiezo.

Como ella misma ha relatado en sus redes sociales, se le caían los zapatos, por lo que a mitad de recorrido no dudó en pararse en seco para bajarse de los tacones, continuando descalza como si nada hubiese pasado y como si llevase toda la vida desfilando.